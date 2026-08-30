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Gündem KKTC'de 3 gün yas ilan edildi
Gündem

KKTC'de 3 gün yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
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KKTC'de 3 gün yas ilan edildi

Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybedenler nedeniyle KKTC’de 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Gemideki 267 yolcudan 241’i kurtarılırken, 8 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp yolcuları bulmak için Türkiye ve KKTC’nin tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

 HABER MERKEZİ 

Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül 2026 günü gün batımına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulusal yas ilan edildi.

 

Kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı. 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken, 8 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı.

KKTC’den ise çalışmalarda 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve Polis ekipleri görev aldı.

 

Arama kurtarma faaliyetleri gece boyunca da kesintisiz devam edecek. Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter, kayıp 19 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarını sürdürecek.

Türkiye’den görevlendirilen İHA’lar da 24 saat esasına göre arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam edecek.

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