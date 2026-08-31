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Yerel Kırıkkale’de alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti
Yerel

Kırıkkale’de alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kırıkkale’de alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşeti

Kırıkkale’de 1,78 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün otomobille başka bir araca arkadan çarpması sonucu aynı aileden dört kişi yaralandı. Sürücüye trafik ihlalleri nedeniyle toplam 250 bin lira ceza kesildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 46 AFH 504 plakalı otomobil, E.U.’nun kullandığı 71 BD 302 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü E.U. ile otomobilde bulunan S.U., G.U. ve M.A. yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 46 AFH 504 plakalı Opel marka otomobil, E.U. idaresindeki 71 BD 302 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü E.U. ile yolcular S.U., G.U. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde S.K.’nın 1,78 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye trafik ihlallerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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