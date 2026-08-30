  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
mRNA kanser aşısında yeni gelişme! Sonlandırma kararı aldılar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar! Rumların Türkiye'ye karşı bel bağladıkları isme bakın: Bunlar gerçekten adam olmaz Oluk oluk petrol akıyor: 'Maşallah' dedirten rakam açıklandı Türkiye bekliyordu: F-35 savaş uçakları o ülkeye gitti Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü Türk yağ markasında kanserojen madde tespit edildi: Ürün acil olarak marketlerden toplatılıyor Türkiye 1 Eylül Salı sabahına zamla uyanacak: Rakam maalesef belli oldu Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi Gram altındaki deprem sonrası tarih verdi: 700 lira değişecek
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen 105’inci Haymana Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında coşkulu kalabalığa hitap eden Kürşad Zorlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihi başarısına dikkat çekti.

#1
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen 105’inci Haymana Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama etkinliğine katıldı. Programa ayrıca Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Kaymakamı Osman Sak, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de katıldı. Zorlu, program öncesinde Haymana Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Zorlu ve beraberindeki protokol, düzenlenen kortej yürüyüşüne de katıldı. Klasik otomobiller ve atlar eşliğinde gerçekleştirilen kortejde vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde yürüdü.

#2
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

‘KAHRAMAN ORDUMUZ KAHRAMANLIK DESTANINI YAZMIŞTIR’ Etkinlikte konuşan Zorlu, Haymana halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, “Bugün, milletimizin cesaretini ve sarsılmaz kahramanlığını tarihe yazdığı Sakarya Meydan Muharebesi’nin ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümünde, istiklalin ve zaferin mührünün vurulduğu bu anlamlı topraklardayız. Burası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ diyerek büyük Türk milletine o aydınlık ufku çizdiği mukaddes topraklardır. Burada biliyoruz ki 22 gün 22 gece süren büyük kahramanlık öyküsüyle, bu toprakların üzerinde ecdadımız ve kahraman ordumuz, Anadolu’nun bağımsızlığını geleceğe taşıyan o kahramanlık destanını yazmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.

#3
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

'BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR' Zorlu, “Büyük Atatürk, sathı müdafaa ederken bize çok önemli bir ufuk çizdi. Bugün de çok şükür Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen her sahada bağımsız bir Türkiye hedefi doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor. Bakın, bölgemizde yaşanan gelişmeler ortada. Bugün etrafımız adeta bir ateş çemberiyken, savunma sanayisini yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına çıkarmayı başarmış bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çok şükür, bu ateş çemberi etrafımızdayken bizler güven içerisinde evlerimizde, sokaklarımızda, işimizde, gücümüzde, ailemizle birlikte yürümeye devam ediyoruz. Bunun elbette kıymetini biliyoruz ve bileceğiz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

'BÜTÜNLEŞMEYİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ' Zorlu, “Şimdi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yani nedir? 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetilmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye hedefidir. Özetle diyoruz ki bizim için bugün sathı müdafaa; içeride huzur, dışarıda Türkiye’nin onuru ve güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye demektir. İşte bunu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burası son kale. Biraz önce Başkanımızla da bunu konuştuk. Elbette Haymana’yı, bu anlamlı tarihi yönü vesilesiyle, çok daha fazla tanıtmamız gerekiyor” diye konuştu.

#5
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

Zorlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a “Aramıza hoş geldiniz” diyerek, “Başkanın gerçekleştirmediği bir projesi kalmış onu inşallah zaten yapacağız. Ama dedim ki, yetmez. Bunun üzerine yeni projeleri de eklememiz lazım. Haymana’yı Türk dünyasına, bu geniş coğrafyaya açarak, inşallah kardeş belediyecilik uygulamasıyla bu toprakların başta Özbekistan olmak üzere değerli kardeşlerimizle bütünleşmesini de hep birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı
Dünya

Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım çekmesini ve..
Başkan Erdoğan Yunanistan'ı titretecek açıklamayı yaptı: 120 bin başvuru aldık
Gündem

Başkan Erdoğan Yunanistan'ı titretecek açıklamayı yaptı: 120 bin başvuru aldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birçok..
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!

Ayvacık ilçesindeki konutunda rahatsızlık geçiren 53 yaşındaki oyuncu Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar
Gündem

Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar

Somali açıklarında korsanların kaçırdığı MV Lutuf, Türk ve Somali güçlerinin günler süren ortak operasyonuyla kurtarıldı. Somali Savunma Bak..
İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi
Dünya

İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'dan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı'na ilişkin sürpriz bir çıkış geldi...
Savunma Sanayimiz hayran bırakıyor: Teçhizat satılmayınca Türkiye kendi üretti!
Gündem

Savunma Sanayimiz hayran bırakıyor: Teçhizat satılmayınca Türkiye kendi üretti!

Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için attığı adımlar dünya basınında ses getirmeye devam ediyor. Alman ekonomi gaze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23