AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

‘KAHRAMAN ORDUMUZ KAHRAMANLIK DESTANINI YAZMIŞTIR’ Etkinlikte konuşan Zorlu, Haymana halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, “Bugün, milletimizin cesaretini ve sarsılmaz kahramanlığını tarihe yazdığı Sakarya Meydan Muharebesi’nin ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümünde, istiklalin ve zaferin mührünün vurulduğu bu anlamlı topraklardayız. Burası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ diyerek büyük Türk milletine o aydınlık ufku çizdiği mukaddes topraklardır. Burada biliyoruz ki 22 gün 22 gece süren büyük kahramanlık öyküsüyle, bu toprakların üzerinde ecdadımız ve kahraman ordumuz, Anadolu’nun bağımsızlığını geleceğe taşıyan o kahramanlık destanını yazmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.