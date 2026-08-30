AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Haymana'da gururlandıran mesajlar!

'BÜTÜNLEŞMEYİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ' Zorlu, “Şimdi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yani nedir? 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetilmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye hedefidir. Özetle diyoruz ki bizim için bugün sathı müdafaa; içeride huzur, dışarıda Türkiye’nin onuru ve güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye demektir. İşte bunu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burası son kale. Biraz önce Başkanımızla da bunu konuştuk. Elbette Haymana’yı, bu anlamlı tarihi yönü vesilesiyle, çok daha fazla tanıtmamız gerekiyor” diye konuştu.