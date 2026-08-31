CIA’dan kritik Moskova hamlesi! Türkiye seçeneği masada

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Axios’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ratcliffe, Rusya’daki görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü liderler zirvesi düzenlenmesini önerdi.

Ratcliffe’in Moskova ziyaretindeki önemli gündem başlıklarından birinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması olduğu aktarıldı.

WASHINGTON MOSKOVA’YI MÜZAKERE MASASINA ÇEKMEK İSTİYOR

Haberde ABD tarafının, Rusya’daki üst düzey istihbarat yetkililerinin Putin’i Washington’ın arabuluculuğunda Ukrayna ile yeniden müzakere etmeye ikna edip edemeyeceğini değerlendirdiği belirtildi.

Ratcliffe’in Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’u diplomatik temasların yeniden başlamasında etkili olabilecek bir isim olarak gördüğü de aktarıldı.

CIA Direktörü’nün Moskova ziyareti sırasında Rus istihbaratının üst düzey yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

KREMLİN ZİYARETİ DOĞRULAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ratcliffe’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyareti daha önce doğruladı.

Peskov, ABD ve Rus istihbarat servisleri arasında temasların gerçekleştiğini açıklarken, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

KİEV’E DE BİLGİ VERİLDİ

ABD yönetiminin Moskova’da gerçekleştirilen temaslar ve gündeme getirilen üçlü zirve önerisi konusunda Ukrayna yönetimini bilgilendirdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Washington’ın Moskova temaslarına ilişkin Kiev’e bilgi verdiğini doğruladı. Zelenskiy, ABD’nin Rusya ile yürüttüğü görüşmeler konusunda Ukrayna tarafını bilgilendirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GÖZLER TÜRKİYE’YE ÇEVRİLDİ

Üçlü zirve önerisinin gündeme gelmesi, görüşmenin nerede gerçekleştirilebileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Kremlin daha önce Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek barış veya müzakere görüşmeleri için Türkiye seçeneğine açık olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'nin savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi ve daha önce taraflara ev sahipliği yapması dikkate alındığında, olası yeni müzakere sürecinin adresi konusunda Ankara'nın pozisyonu önemini koruyor.