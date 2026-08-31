  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli eski komutandan kan donduran itiraf! Terörist yerleşimcilerin Filistin katliamına İsrail ordusu çanak tutuyor! Başkan Erdoğan Yunanistan'ı titretecek açıklamayı yaptı: 120 bin başvuru aldık İhmal zinciri facia getirdi! Girne'deki gemi felaketinde yolculardan kan donduran iddialar! Zihniyetleri değişmedi! Yeni Parti’nin etkinliğinde başörtülüye hakaret İsrail'in seçim propagandasının altından hamisi ABD çıktı Hırsız Siyonist işgali bile çaldı Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber Enginyurt’un danışmanından savcılıkta bomba ifade! ‘Paraları elden alır hesabımdan onlara gönderirdim’ Terör devleti çok rahatsız olmuştu! İstanbul’da Mekke Anlaşması Zirvesi KKTC açıklarında yolcu gemisi battı! Hayatını Kaybedenler Var
Gündem CIA’dan kritik Moskova hamlesi! Türkiye seçeneği masada
Gündem

CIA’dan kritik Moskova hamlesi! Türkiye seçeneği masada

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CIA’dan kritik Moskova hamlesi! Türkiye seçeneği masada

CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova temaslarının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bilgiler gündeme geldi. Ratcliffe’in Donald Trump, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenskiy’i aynı masada buluşturacak üçlü zirve önerisini Rus tarafına ilettiği öne sürüldü. Kremlin’in daha önce Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Türkiye seçeneğine açık olduğunu açıklaması gözleri olası zirvenin adresine çevirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Axios’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ratcliffe, Rusya’daki görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü liderler zirvesi düzenlenmesini önerdi.

Ratcliffe’in Moskova ziyaretindeki önemli gündem başlıklarından birinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması olduğu aktarıldı.

WASHINGTON MOSKOVA’YI MÜZAKERE MASASINA ÇEKMEK İSTİYOR

Haberde ABD tarafının, Rusya’daki üst düzey istihbarat yetkililerinin Putin’i Washington’ın arabuluculuğunda Ukrayna ile yeniden müzakere etmeye ikna edip edemeyeceğini değerlendirdiği belirtildi.

Ratcliffe’in Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’u diplomatik temasların yeniden başlamasında etkili olabilecek bir isim olarak gördüğü de aktarıldı.

CIA Direktörü’nün Moskova ziyareti sırasında Rus istihbaratının üst düzey yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

KREMLİN ZİYARETİ DOĞRULAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ratcliffe’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyareti daha önce doğruladı.

Peskov, ABD ve Rus istihbarat servisleri arasında temasların gerçekleştiğini açıklarken, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

KİEV’E DE BİLGİ VERİLDİ

ABD yönetiminin Moskova’da gerçekleştirilen temaslar ve gündeme getirilen üçlü zirve önerisi konusunda Ukrayna yönetimini bilgilendirdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Washington’ın Moskova temaslarına ilişkin Kiev’e bilgi verdiğini doğruladı. Zelenskiy, ABD’nin Rusya ile yürüttüğü görüşmeler konusunda Ukrayna tarafını bilgilendirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GÖZLER TÜRKİYE’YE ÇEVRİLDİ

Üçlü zirve önerisinin gündeme gelmesi, görüşmenin nerede gerçekleştirilebileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Kremlin daha önce Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek barış veya müzakere görüşmeleri için Türkiye seçeneğine açık olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'nin savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi ve daha önce taraflara ev sahipliği yapması dikkate alındığında, olası yeni müzakere sürecinin adresi konusunda Ankara'nın pozisyonu önemini koruyor.

İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta!
İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta!

Ekonomi

İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta!

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!

Gündem

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!

Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok
Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok

Gündem

Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23