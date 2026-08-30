Batman’da spor salonunda korkunç yangın! 2 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunda çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı binada mahsur kalanlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla tahliye edilirken Batman Valisi Ekrem Canalp, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 9 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Batman'da akşam saatlerinde özel bir spor salonunda çıkan yangında can kayıpları yaşandı.
Gültepe Mahallesi'nde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkili olması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BİNADA MAHSUR KALANLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR
Yangın sırasında spor salonunda bulunan bazı vatandaşların binada mahsur kalması üzerine ekipler tahliye çalışması başlattı.
İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.
Binadan çıkarılan yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.
ACI HABERİ VALİ CANALP AÇIKLADI
Batman Valisi Ekrem Canalp de yangının ardından olay yerine gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Canalp, yangında 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaralanan 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Vali Canalp, son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda çıkan yangından maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 1’i ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor.”
2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 9 YARALI
Valiliğin açıkladığı son bilgilere göre yangının bilançosu 2 ölü ve 9 yaralı olarak kayıtlara geçti.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olması nedeniyle tedavisinin yakından sürdürüldüğü belirtildi.
Polis ekipleri de spor salonunun bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekiplerinin alevleri tamamen söndürmek ve bölgede yeniden yangın çıkmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yangının hangi nedenle başladığının belirlenmesi için inceleme yapılacak.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında spor salonundaki yangının çıkış noktası ve faciaya yol açan şartların da araştırılması bekleniyor.