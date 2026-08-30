  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hücredeki Filistinli kadınlara iğrenç muamele! Ben-Gvir yine kahpeliğini yaptı Diyarbakır’da sokaklara teröristlerin fotograflarının asıldı! Skandal sonrası apar topar harekete geçildi Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti Nafakada yeni adaletsizliklere kapı açılmamalı Popüler müzik akımları siyonizme hizmet ediyor İstanbul’da Ekrem'e oy verenler bin pişman! Bayrampaşa Belediyesinde Skandal! 36 yaş küçük sevgilisinin yakınlarını belediyeye doldurdu iddiası savcılıkta! Palavra makinesi Özel! Özgür yine işkembeden atıyor Trump yönetimine Filistin tokadı! Yargıç vize iptallerini anayasaya aykırı buldu CIA Başkanı Moskova’ya bu teklifle gitmiş! Trump, Putin ve Zelenskiy aynı masaya mı oturacak?
Gündem Batman’da spor salonunda korkunç yangın! 2 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Batman’da spor salonunda korkunç yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Batman’da spor salonunda korkunç yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunda çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı binada mahsur kalanlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla tahliye edilirken Batman Valisi Ekrem Canalp, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 9 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Batman'da akşam saatlerinde özel bir spor salonunda çıkan yangında can kayıpları yaşandı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkili olması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİNADA MAHSUR KALANLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Yangın sırasında spor salonunda bulunan bazı vatandaşların binada mahsur kalması üzerine ekipler tahliye çalışması başlattı.

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.

Binadan çıkarılan yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

ACI HABERİ VALİ CANALP AÇIKLADI

Batman Valisi Ekrem Canalp de yangının ardından olay yerine gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Canalp, yangında 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaralanan 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Canalp, son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Batman şehir merkezinde özel bir spor salonunda çıkan yangından maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 1’i ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor.”

2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 9 YARALI

Valiliğin açıkladığı son bilgilere göre yangının bilançosu 2 ölü ve 9 yaralı olarak kayıtlara geçti.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olması nedeniyle tedavisinin yakından sürdürüldüğü belirtildi.

Polis ekipleri de spor salonunun bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin alevleri tamamen söndürmek ve bölgede yeniden yangın çıkmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının hangi nedenle başladığının belirlenmesi için inceleme yapılacak.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında spor salonundaki yangının çıkış noktası ve faciaya yol açan şartların da araştırılması bekleniyor.

Kazdağları’nda yangın alarmı: Alevler milli parka sıçradı
Kazdağları’nda yangın alarmı: Alevler milli parka sıçradı

Gündem

Kazdağları’nda yangın alarmı: Alevler milli parka sıçradı

Batman’da korkutan yangın! Özel spor kompleksinde 30 kişi mahsur kaldı!
Batman’da korkutan yangın! Özel spor kompleksinde 30 kişi mahsur kaldı!

Gündem

Batman’da korkutan yangın! Özel spor kompleksinde 30 kişi mahsur kaldı!

Tekirdağ sanayisinde yangın: İtfaiye kapıyı kırarak müdahale etti!
Tekirdağ sanayisinde yangın: İtfaiye kapıyı kırarak müdahale etti!

Gündem

Tekirdağ sanayisinde yangın: İtfaiye kapıyı kırarak müdahale etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23