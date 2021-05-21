Yakın Doğu Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Kıbrıs üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yakın Doğu Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?