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Eğitim Yakın Doğu Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Yakın Doğu Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Kıbrıs üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yakın Doğu Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:08:00 -
Yakın Doğu Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Kıbrıs üniversiteleri güncel taban puanları 2021. İşte merak edilen haberin detayları…

Yakın Doğu Üniversitesi ‎ 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yakın Doğu Üniversitesi ‎ 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.                        

 

 

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