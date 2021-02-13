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Gündem Yakalandılar! Kan donduran 15 Şubat planı ortaya çıktı
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Yakalandılar! Kan donduran 15 Şubat planı ortaya çıktı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Yakalanan teröristlerin sansasyonel eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, uyuyan hücre olarak kendilerini gizledikleri ve PKK elebaşının Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ta saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:11:00 -
Yakalandılar! Kan donduran 15 Şubat planı ortaya çıktı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Irak ve Suriye'de eğitim almışlar

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa’ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kenti ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün işgalindeki Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları belirlendi. 

Uyuyan hücreye operasyon

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer teröristbaşı Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, patlayıcı madde ile metropollerde sansasyonel eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi. Emniyette sorgulaması süren şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü saflarında yer aldığını gösteren fotoğrafları da ele geçirildi.

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cocuk istismarcisi sapiklar
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