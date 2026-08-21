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Aktüel Yakalandı, intihara kalkıştı hastanede öldü, dosya kapandı!
Aktüel

Yakalandı, intihara kalkıştı hastanede öldü, dosya kapandı!

Yeniakit Publisher
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Yakalandı, intihara kalkıştı hastanede öldü, dosya kapandı!

Esenyurt’ta hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Nezarette intihara kalkışan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan G.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

G.D., işlemlerinin yapılması için polis merkezindeki nezarethaneye götürüldü. Nezarethanede eşofmanının ipini kullanarak kendisine zarar veren şahsı fark eden polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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