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Yerel Yakalanan sapık “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi!
Yerel

Yakalanan sapık “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 12:44:00 -
Yakalanan sapık "Köpeklerden korumak için takip ettim" dedi!

İstanbul Esenyurt’ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, kızı “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.

İstanbul Esenyurt’ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, kızı “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli şahıs, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula gittiği sırada takip etmeye başladı. Durumu fark eden küçük kız babasına söyleyerek okula onunla beraber gitti.

Okula doğru kızıyla yürüyen baba çok geçmeden şahsın kendilerini takip ettiğini fark etti. Şahsın yanına giderek vurmaya başlayan adam, bir süre darp ettikten sonra polis ekiplerine ihbar etti. Sokaktaki diğer vatandaşların da yardımıyla şüpheli, ekipler gelene kadar tutuldu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürürken kız çocuğunun ailesi ise şahıstan şikayetçi oldu. Konu ile ilgili A.A. ifadesinde aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini belirtti. Şahıs adliyeye sevk edilirken darp edildikten sonraki o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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