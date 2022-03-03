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Dünya Yakalanan Rus askerinden şoke eden sözler! Türkiye'deki o olayı akıllara getirdi
Dünya

Yakalanan Rus askerinden şoke eden sözler! Türkiye'deki o olayı akıllara getirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde işgal girişimleri devam ederken, yakalanan bazı Rus askerlerinin sözleri 15 Temmuz darbe girişimini akıllara getirdi. Yakalanan bazı Rus askerlerinin "tatbikata gittiğimizi sanıyorduk" sözleri, 15 Temmuz'daki hainlerin 'Tatbikata gittiğimizi sanıyorduk" sözlerini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 11:07:00 -
Yakalanan Rus askerinden şoke eden sözler! Türkiye'deki o olayı akıllara getirdi

 yeniakit.com.tr 

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen hafta perşembe günü Ukrayna'ya saldırı kararı vermesinden sonra Ukrayna'nın farklı bölgelerinde çatışmalar devam ederken, yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerinin sözleri 15 Temmuz darbe girişimini akıllara getirdi. Yakalanan Rus askerlerinin videolarını paylaşan Ukraynalı yetkililer, onların "kandırıldık", "tatbikata gittiğimizi sanıyorduk", "savaş istemiyoruz, eve dönmek istiyoruz" sözlerini yayınladı.

15 Temmuz detayı

Yakalanan Rus askerlerinin bu sözleri, Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Bilindiği üzere, 15 Temmuz'da köprüleri havalimanlarını ve meydanları işgal etmeye çalışan darbeciler de yakalanmalarının ardından, 'kandırıldık. Bize tatbikata gidiyoruz dediler' gibi açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Türkiye'de darbe girişiminde başrol oynayan bazı üst düzey askerler bile, bu yalana tutunarak kendisini yargılanmaktan kurtarmaya çalışmıştı.

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Yorumlar

muhammed yılmaz

netice de esir düşmüş rus askerleri .mecburen can korkasından tatbikata gittiğimizi zannediyorduk kandırıldık gibi lafları söylüyorlar zaten askerlere öğretiliyor yakalandığınız da bunları söyleyin diyorlar komutanları.feto olayların dada bülent arınç ın feto ile ilişkileri ortaya çıkınca ben kandırıldım ahmakmışım aptal mışım bunların gerçek yüzünü göeremimişim diye laflar söyleyerek milletin zekası ile alay etmiş di.
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Özkan

Rus askerlerde Fetocu demek ki
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