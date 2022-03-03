Yakalanan Rus askerinden şoke eden sözler! Türkiye'deki o olayı akıllara getirdi

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen hafta perşembe günü Ukrayna'ya saldırı kararı vermesinden sonra Ukrayna'nın farklı bölgelerinde çatışmalar devam ederken, yakalanan ya da teslim olan Rus askerlerinin sözleri 15 Temmuz darbe girişimini akıllara getirdi. Yakalanan Rus askerlerinin videolarını paylaşan Ukraynalı yetkililer, onların "kandırıldık", "tatbikata gittiğimizi sanıyorduk", "savaş istemiyoruz, eve dönmek istiyoruz" sözlerini yayınladı.

15 Temmuz detayı

Yakalanan Rus askerlerinin bu sözleri, Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Bilindiği üzere, 15 Temmuz'da köprüleri havalimanlarını ve meydanları işgal etmeye çalışan darbeciler de yakalanmalarının ardından, 'kandırıldık. Bize tatbikata gidiyoruz dediler' gibi açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Türkiye'de darbe girişiminde başrol oynayan bazı üst düzey askerler bile, bu yalana tutunarak kendisini yargılanmaktan kurtarmaya çalışmıştı.