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Yakalanan PKK'lı terörist itiraf etti: Karadeniz'deler!

Bitlis'te yakalanan PKK'lı terörist, örgütün Suriye ve Irak'ta bomba eğitimi verdiği kişileri İran üzerinden Karadeniz'e gönderdiğini itiraf etti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:01
Yakalanan PKK'lı terörist itiraf etti: Karadeniz'deler!

Kuzey Irak’tan Karadeniz’e açılma planı suya düşen PKK’nın, teröristleri Ermenistan üzerinden Türkiye’ye geçirme planı da deşifre oldu. Bitlis Tatvan kırsalında yakalanan “Delal M.” kod adlı Mizgin K.’nın ifadesi, PKK’nın Karadeniz’de gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri günyüzüne çıkardı. PKK’lı Mizgin K., gönüllü olan ve örgütün sözde yöneticileri tarafından seçilen teröristlerin sınır ötesine götürülerek, bomba hazırlama konusunda eğitim aldıklarını anlattı.

SURİYE VE IRAK’TA BOMBA EĞİTİMİ

Suriye ve Irak’taki kamplarda 6 ay boyunca bomba hazırlama konusunda eğitim aldığını söyleyen terörist, örgütün “sabotajcı” adını verdiği 30’ar kişilik grupların bu eğitimi “yabancı terör örgütü üyelerinden” aldıklarını söyledi. Tüm detayları anlatan terörist, eğitim başlıklarının “sabotaj, fünye bağlantıları, son bağlantı, son kontroller, patlayıcıların etkileri ve karışım oranları ile dış kaplara yerleştirilmesi” olduğu bilgisini verdi.

KAÇAKÇILAR ELİYLE KARADENİZ’E

Aldığı 6 aylık eğitimin 5 ayının el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlayarak geçtiğini söyleyen Mizgin K., eğitim bittikten sonra PKK’nın sözde üst yönetiminin “6-8 kişilik gruplara ayrılarak Türkiye’nin kuzey eyaletlerine gönderin” talimatı üzerine, gruplara bölünerek Suriye ve Irak üzerinden İran’a gittiklerini söyledi. Mizgin K., buradan da örgütün kullandığı kaçakçılar yardımıyla Kars, Ağrı, Van üzerinden Karadeniz bölgesine geçtiklerini anlattı.

VİRAJDA PATLATIN

Terörist Mizgin K., örgütün bölgede EYP tuzaklı eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Yol üzerlerindeki menfez içleri ve çevrelerinin güvenlik güçlerince sürekli kontrol edilmesinden dolayı örgütün bombalı tuzaklar için bu tür yerleri tercih etmemeleri doğrultusunda talimat verdiğini söyleyen PKK’lı Mizgin K., “Yollarda araçların yavaşladığı viraj, rampa gibi yerleri tercih etmemiz hususunda talimat aldık” dedi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:01
  1. Van
  2. Kars
  3. Bitlis
  4. Ağrı
  5. pkk
  6. terörist
  7. yakalan terörist
  8. Karadeniz

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