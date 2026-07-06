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Otomotiv
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Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

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Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

İtalyan lüks otomobil devi Farrari, 15 yıl aradan sonra 12Cilindri Manuale modelini resmi olarak tanıttı.

#1
Foto - Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

Otomotiv dünyasında uzun süredir kulaktan kulağa fısıldanan iddialar nihayet gerçeğe dönüştü. Maranello merkezli süper spor otomobil üreticisi, gelenekçi otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak hamlesini yaparak Ferrari 12Cilindri Manuale modelini resmi olarak duyurdu. Yaklaşık 15 yıllık uzun bir aradan sonra debriyaj pedalını ve açık kulakçıklı metal vites yollarını yeniden bir şahlanan beygirle buluşturan İtalyan marka, safkan sürüş deneyimini dijital çağın sınır teknolojisiyle harmanlıyor.

#2
Foto - Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

Klasik Ruh ve Geleceğin Mühendisliği Bir Arada: “Manuale By-Wire” Yeni Ferrari 12Cilindri Manuale, geleneksel şanzıman sistemlerinden oldukça farklı, tamamen patentli ve yenilikçi bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor. Araçta fiziksel olarak şanzımana bağlı eski usul bir dişli kutusu bulunmuyor; bunun yerine markanın “Manuale By-Wire” adını verdiği elektro-mekanik bir sistem yer alıyor.

#3
Foto - Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

Aracın merkezinde aslında standart modelden tanıdığımız 8 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzıman korunuyor. Ancak kabine eklenen gerçek bir debriyaj pedalı ve alüminyum vites kolu, özel sensörler ve mekanik direnç sistemleriyle (yay ve silindir mekanizmaları) desteklenmiş. Bu sayede sürücü, vites değiştirirken gerçek bir mekanik direnç, sürtünme ve o eski Ferrari modellerinin ikonik “klik” sesini birebir hissediyor. Yazılım o kadar hassas ki, debriyajı doğru zamanda ve doğru oranda bırakmadığınız takdirde motorun stop etmesine bile izin veriyor.

#4
Foto - Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

Sınırlı Sayıda Üretim ve Muazzam V12 Performansı Performans kanadında herhangi bir ödün verilmiş değil. Otomobilin uzun kaputunun altında, 830 beygir güç üreten ve tam 9.500 devir çevirebilen 6.5 litrelik efsanevi atmosferik V12 motor yer alıyor. Manuel mod seçildiğinde sistem, geçmişe saygı duruşu olarak sürücüyü 6 ileri vitesle sınırlarken; konfor odaklı uzun yolculuklarda araç tamamen otomatik moda alınarak 8 vitesin tamamını bağımsızca kullanabiliyor.

#5
Foto - Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

Yalnızca Coupe gövde tipinde üretilecek olan bu özel başyapıt, Ferrari’nin Tailor Made kişiselleştirme programı kapsamında sadece 1.499 adetle sınırlı olacak. İtalya’da 590 bin eurodan başlayan fiyat etiketiyle koleksiyoncuların beğenisine sunulan model, şimdiden otomotiv tarihinin en özel dijital-analog hibrit mühendislik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor./ kaynak: shiftdelete

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