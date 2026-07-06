Efsane model 15 yıl sonra geri dönüyor! Tüm ezberleri bozacak!

Aracın merkezinde aslında standart modelden tanıdığımız 8 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzıman korunuyor. Ancak kabine eklenen gerçek bir debriyaj pedalı ve alüminyum vites kolu, özel sensörler ve mekanik direnç sistemleriyle (yay ve silindir mekanizmaları) desteklenmiş. Bu sayede sürücü, vites değiştirirken gerçek bir mekanik direnç, sürtünme ve o eski Ferrari modellerinin ikonik “klik” sesini birebir hissediyor. Yazılım o kadar hassas ki, debriyajı doğru zamanda ve doğru oranda bırakmadığınız takdirde motorun stop etmesine bile izin veriyor.