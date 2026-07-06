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Yaşam Erzurumlu vatandaşın İngiliz turistle sohbeti gülümsetti! Dil engelini yapay zeka aştı
Yaşam

Erzurumlu vatandaşın İngiliz turistle sohbeti gülümsetti! Dil engelini yapay zeka aştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erzurum Şenkaya'da İsmail Bozkurt ve arkadaşları, bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turistle yolda karşılaştı. Dil engelini yapay zeka ile aşan vatandaşların turist ile kurduğu samimi diyalog sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum’da bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist ile bölge sakinleri arasında renkli anlar yaşandı.

 

İsmail Bozkurt ve arkadaşları, Şenkaya ilçesine giden yolda bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turiste rast geldi. Yardım etmek ve ihtiyacı varsa gidermek için durdurdukları gezginle dil engelini yapay zeka ile çözen Şenkaya ve arkadaşlarının sohbetleri hem yürekleri ısıttı hem de güldürdü. 5 aydır yollarda olduğunu söyleyen İngiliz turist ile Şenkayalı İsmail Bozkurt'un diyalogları sosyal medyada yoğun ilgi ve beğeni aldı.

 

Bozkurt, hem ilçeleri Şenkaya hem de yörenin güzelliklerini tanıtmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Böyle denk geldiğimiz insanlarla sohbet ederek kültürümüzü, güzelliklerimizi ve ilçemizi anlatıyoruz. İngiliz turistle de yolda rast geldik. Çok sıcak bir sohbet etti. Biz onu o da bizi sevdi" dedi.

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