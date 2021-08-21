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Yerel Yakalanan dilencinin bir günlük kazancı şaşırttı
Yerel

Yakalanan dilencinin bir günlük kazancı şaşırttı

İzmir'de yakalanan dilencinin bir günlük kazancının bin 164 lira olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:50:00 -
Yakalanan dilencinin bir günlük kazancı şaşırttı

İzmir'de zabıta ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir dilencinin elinde eski bir reçete ile duygu sömürüsü yaparak ilaç parası istediğini gördü. Zabıta ekipleri tarafından zabıta karakoluna götürülerek üst araması yapılan dilencinin üzerinden tam bin 164 lira para çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben çalmadım, zorla da almadım, istedim yani. Bir daha beni dilenirken görürseniz namerdim" diye konuştu. Zabıta ekipleri de, dilenciyi bir daha dilenmemesi konusunda uyardı.

Öte yandan dilencinin karakoldaki zabıta ekiplerine, "Parayı dünden bu yana topladığını" belirtmesi herkesi şaşırttı. Bir günlük kazancı bin 164 lira olan dilenciye, Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı. Paralara el koyan zabıta memurları, kamunun mülkiyetine geçirmek üzere tutanak düzenledi.

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