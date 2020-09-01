  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu
Aktüel

Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu

Adana'da tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik eylemleri planladığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:34:48 -
Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu

ANKARA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanan terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, Adana'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Özden'in kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Bahse konu zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul'a 20 Ağustos'ta getirilen Mahmut Özden, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı