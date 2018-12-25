Yakalanacağını öğrenen terörist intihara kalkıştı

Muş'ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etmek isterken ikna edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve çeşitli suçlardan 16 yıl 26 gün olmak üzere 12 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik ikametine operasyon yapıldı.

İkna edildi

Operasyonda, yakalanacağını anlayan şahıs, ikametinin çatısına çıkıp teslim olmak istemeyerek intihar etmek istedi. Emniyet görevlilerince yapılan başarılı çabalar sonucu şahıs ikna edilerek yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Aynı operasyon kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs da yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.