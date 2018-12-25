THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yakalanacağını öğrenen terörist intihara kalkıştı

Muş'ta PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan terörist yakalanacağını anlayınca intihar etmek istedi.

25 Aralık 2018 Salı 18:00
Yakalanacağını öğrenen terörist intihara kalkıştı

Muş'ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etmek isterken ikna edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve çeşitli suçlardan 16 yıl 26 gün olmak üzere 12 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik ikametine operasyon yapıldı.

İkna edildi

Operasyonda, yakalanacağını anlayan şahıs, ikametinin çatısına çıkıp teslim olmak istemeyerek intihar etmek istedi. Emniyet görevlilerince yapılan başarılı çabalar sonucu şahıs ikna edilerek yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Aynı operasyon kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs da yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:00
  1. Muş
  2. PKK/KCK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi dolarlar çıkması
    1. FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi..
    2. İİT'den İslami Dayanışma Fonu'na..
    3. GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere..
    4. Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon
    5. Bilecik'te eğitime kar engeli
    6. Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
    7. İlber Ortaylı'dan yeni 'cahil'..
    8. Trump'tan faiz açıklaması! 'Ekonomi..
    9. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için..
    10. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret..
    11. Kan donduran olay! 9 ay gizledi,..
    12. Yakalanacağını öğrenen terörist..
    13. Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
    14. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz Ankara'da
    15. Siirt'te terör suçundan aranan kişi..
    16. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    17. Dilenci gibi davranıp, işyerinden..
    18. Galatasaraylıları heyecanlandıran..
    19. Irak'ı ayağa kaldıran olay! Saddam'ın..
    20. Konya'da toprak kayması: 2 işçi..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?