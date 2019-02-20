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Yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde eski eşini bıçaklayarak yaralayan Suriye uyruklu kişi, polis tarafından yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:41
Yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Bursa'da, Suriye uyruklu İbrahim A., boşandığı eski eşi Khouloud'yi B.'yi barışmaya ikna edemeyince başından ve kolundan bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, polisten kaçmak isteyen İbrahim A., yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla boğazını kesti. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu İbrahim A. (48) ile Libya uyruklu Khouloud B. (41) bir süre önce boşandı. İbrahim A. öğle saatlerinde eski eşi Khouloud B.'nin oturduğu eve gelerek, barışmak istediğini söyledi. Tüm ısrarlarına rağmen olumsuz yanıt alıca eski eşini, başından ve kolundan bıçaklayarak, kaçtı. Evden elinde bıçakla birinin çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Khouloud B.'yi ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yakalanacağını anlayınca kendini bıçakladı

Görgü tanıklarınınm anlatımları üzerine eşkali belirlenen saldırganı arayan polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgede İbrahim A.'yı gördü. Polisi görünce yaya olarak kaçmaya başlayan İbrahim A., yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anladı ve Bursa Adliyesi önünde elindeki bıçak ile boğazını kesti.

Bursa Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan İbrahim A.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Klouloud B.'nin ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:41
  1. Bursa
  2. Kan donduran olay
  3. eşini bıçakladı
  4. yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

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