Yahudi’nin hezeyanı Atina’yı heyecanlandırdı! Yunan, İstanbul’u alacak rüyası!

Tahsin Han

Türkiye düşmanlığı ve nefretiyle ortak hareket eden yahudiler ve Yunanlılar, “Türkiye’nin parçalanıp yok olacağı” hayallerini ortaya koyup bununla heyecanlanıyor... Yunan haber sitesi Pentapostagma, Netanyahu’nun kuklası olan Amerikalı bir İsrailli yazarın, Türkiye’ye yönelik hezeyanını manşetine taşırken, bunun gerçekleşme ihtimaline yönelik ifadeler kullandı.

“İsrailli uzman, Türkiye’nin gizlice ne hazırladığını ve Yunan İstanbul’u ve bir Kürt devletiyle sonunda ne elde edeceğini ortaya koyuyor” başlığını kullanan Yunan sitesinin, ahlaksız yahudi kaltağı Dana Levy’in X’teki ifadelerini ve paylaştığı 1920’ye ait haritayı kaynak göstererek verdiği haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türk propaganda makinesi yeniden harekete geçti ve ülkemiz bir kez daha sözde maksimalist politikalar izlemekle, Ege adalarını silahlandırmakla ve sözde dostane Türk tutumlarını kışkırtmakla suçlanıyor.

Bu, bildiğimiz Türk masallarını ilk kez duymuyoruz, ancak tüm bunlara İsrail’den ve Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de savaş aradığını, Ankara’nın katılmadığı için bölgemizdeki büyük enerji planlarını tersine çevirmek istediğini söyleyen bir uzmandan ilk kez yanıt geliyor. Dana Levy, Türkiye’deki iklimi şöyle tanımlıyor: ‘Türkiye konusunda açık konuşalım: Kalite her zaman nicelikten daha önemli olacaktır. Türkiye savaş istiyor ve onu elde edecek. Savaşta Türkiye başladığı yere dönecek ve İstanbul Yunanlılara, geri kalan her yer Kürtlere (PKK kastediliyor), Karadeniz ise Rusya’ya ait olacak.’

TÜRKLERİ TİTRETMİŞ!

Bu, Yeni Osmanlı Türklerini titreten bir açıklama olurken, önceki gün İsrail ile ABD arasında Trump’ın Suriye topraklarında Erdoğan’a yönelik taraflı tutumu nedeniyle yaşanan ve Netanyahu’yu kızdıran üst düzey anlaşmazlığın izini sürüyor.

Bazıları Ankara’nın sözde kalmayacağını, çok yakında eyleme geçerek sadece Helenizmi değil, diğer ülkeleri de tehdit edeceğini, bu sırada Büyük Güçler olarak adlandırılan tüm ülkelerin ise yeniden harekete geçmeye hazırlanan İslami neo-Osmanlıcılığı desteklediğini söylüyor.

Türk basını bu konuda ‘Yunan siyaseti, öğrenilmiş bir çaresizlik biçimini pekiştirerek halkını kışkırtıyor ve onları gerçeklikten uzaklaştırıyor. Bu nedenle Yunanistan, gerçek sorunlarına değil, yapay bir Türk tehdidine yöneliyor. İsrail veya herhangi bir başka devlet, anlaşmaları “Yunanistan için” değil, Yunanistan’ı araçsallaştırmak ve “sömürmek” için yapar. Miçotakis ve Dendias ise buna imkan veriyor’ diyor.”