Partisindeki taciz-tecavüzleri görmeyen CHP’li Seda Kaya Ösen, AK Parti Leyla Şahin Usta’ya dil uzattı! Bakın şu metresini vekil yapanın CHP’sine

Sebahattin Ayan İstanbul

Lafa geldiğinde kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmadıkları halde parti teşkilatlarında yaşanan tacizlere ve tecavüzlere tek kelime etmeyen CHP’liler, sıra milletin şerefli evlatlarına geldiğinde ağzını bozmakta sakınca görmüyor. CHP’de kariyer basamaklarını tırmanmanın yolunun yataktan geçtiğini, geçmişte bazı genel başkanların kendi evli metreslerini milletvekili yaptığını görmezden gelen CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in, 28 Şubat sürecinde laikçi azınlığın hedefi olan ve eğitim hakkı gasp edilen AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya yönelik “Kenar mahalle dilberi” ifadesi kullanması pes dedirtti.

‘Selametle’ derler geçerler

Rezil sözlere kamuoyundan tepki yağarken, dilber görmek isteyen CHP’nin aynalarına baksın eleştirisi yükseldi. Bütçe görüşmeleri sırasında ağzını bozan Ösen’in küstah saldırısına tepki gösteren Usta, kendisine yönelik “çok çirkin” bir ifadenin kullanıldığını, iğrençleri tekrar etmeyeceğini belirterek, hakareti aynen iade etti. Konuşmasına edebiyle devam eden Usta, Kur’an-ı Kerim’den Furkan Sûresi 63. ayeti hatırlattı. Usta, “Rahman’ın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Cahil kimseler onlara laf attığında ise ‘selametle’ derler geçerler” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

AK PARTİ’DEN TEPKİ YAĞDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepkisini şöyle ifade etti: “Grup başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclis’e saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir.”

ŞAHİN: ÖZÜR DİLEMELİLER

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Leyla Şahin Usta da, CHP’nin bir asırdır zihniyetinin değişmediğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Hâlâ üstenci bir tavırla hareket ediyorlar. Saygısız bir üslupla hem memlekete zarar veriyorlar hem de siyasete asla yakışmayacak bir dil kullanıyorlar. Elbette gereken cevabı verdik. Ancak bu tür tutumların tekrar etmemesi için bu kişilerin kimlerle, neyle ve nasıl bir hayat yaşadıklarını kabul edip öğrenmeleri gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Eğer bu bir siyasi partiyse, bildiğimiz CHP ise ve kadın haklarını hararetle savunduğunu iddia eden bir CHP’den bahsediyorsak ya genel başkanları ya da bizzat kendisi kamuoyundan özür dilemesi gerekir.”

CHP’NİN DEĞİŞMEYEN SİYASET DİLİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da, şunları söyledi: “Çirkin ve yakışıksız ifadeler; Gazi Meclis’te görev yapan tüm kadınlara ve millet iradesine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Kadınların siyasette güçlü olması; pervasızlık, saldırganlık ve saygısızlıkla değil sorumluluk, edep ve temsil bilinciyle mümkündür. Bizler aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı olan Meclis’e saygı ve edep sınırlarını ihlâl eden hiçbir saldırıyı kabul etmiyoruz. Usta’nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

MİLLET BU ZİHNİYETİ BİLİYOR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da, şu ifadeleri kullandı: “Bu zihniyete biz yabancı değiliz. Dün Merve Kavakçı’ya kürsülerden ‘Bu kadına haddini bildirin’ diye bağıran anlayış neyse, bugün de odur. O gün susturmak istediler, bugün hakaret ediyorlar. Mütedeyyin kesime tepeden bakan, değerleriyle alay eden bu anlayış; gücü yettiğinde neler yapabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir. Bugün sadece konuşabiliyorlar, çünkü millet de biz de buna izin vermeyiz. Bu aziz millet de kimin neyi temsil ettiğini çok iyi bilir.”

KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR

Gazeteci yazar Mustafa Albayrak ise şu ifadeleri kullandı: “İffeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla AK Parti Grup Başkanvekilliğine kadar yükselmiş olan Usta’ya yönelik bu saldırı kabul edilemezdir. 28 Şubat sürecinin mağdurlarından biridir. Eğer kenar mahalle bildirisi görmek istiyorsa, yeni geçtiği partinin tarihine ve geçmişine bakması yeterlidir. Kendi hemcinsi olan bir kadına yönelik böyle bir yakıştırmada bulunması son derece çirkin ve kabul edilemez bir davranıştır. Mutlaka hukuken hesabı sorulmalıdır.