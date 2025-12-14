Durdurulan araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Iğdır’da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta Afganistan uyruklu on iki kaçak göçmen yakalandı.
Iğdır’da polis kontrolünde durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaçak göçmenleri İstanbul’a götürmek için yola çıkaran 2 organizatör de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.