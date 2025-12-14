  • İSTANBUL
Roma ve Bizans’a ait 143 parça ele geçirildi

Bursa’nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 tarihi eser ele geçirildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

 

Anadolu Mirası Operasyonları

Çakırca Mahallesi’nde 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında düzenlenen operasyonda, 143 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

