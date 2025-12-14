Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Memur-Sen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, belirli ünvanlara yönelik ek zam yerine, tüm kamu görevlileri ve emeklileri kapsayacak şekilde seyyanen zam yapılması talebi masaya yatırıldı.

2026 Yılı Bütçesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve bazı üst düzey kamu görevlileri ile kariyer meslek mensuplarına ek zam öngören düzenleme kamuoyunda tartışılırken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sendika, 2026 yılı Ocak ayından itibaren tüm kamu görevlileri ve emeklileri kapsayacak seyyanen zam yapılmasını talep etti.

DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ

Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerin aylık ücretlerinde iyileştirme öngören düzenleme geri çekildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ücret adaleti ve çalışma barışının korunması amacıyla alındı.

BELİRLİ KARİYER MESLEK GRUPLARINA DEĞİL SEYYANEN ZAM GÖRÜŞÜLDÜ

Memur-Sen, belirli ünvanlarla sınırlı zam düzenlemeleri yerine tüm kamu görevlileri ve emeklileri kapsayacak seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Kamuda bazı üst düzey personel ile belirli kariyer meslek gruplarına yönelik ek zam öngören düzenleme, 2026 Yılı Bütçesi teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında eklenmişti.

"ADALETSİZLİKLER DOĞURABİLİR"

Memur-Sen, bazı unvanlara yönelik “kariyer zammı” ihtiyacını dile getirirken, bu tür sınırlı düzenlemelerin kamu çalışanları arasında yeni eşitsizlikler doğurabileceğine dikkat çekti.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, seyyanen zam yoluyla kamudaki farklı statüler arasında oluşan “maaş-ücret” dengesizliğinin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

MEMUR-SEN AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmenin ardından Yalçın, çalışma hayatına ilişkin temasların süreceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a kabulleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Çalışma hayatının güncel konuları ile köklü sorunlarının çözümü için görüşmelerimiz ve gayretimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI KAMU PERSONEL REFORMU TALEBİ

Sendika, ayrıca kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar uzanan kapsamlı bir kamu personel reformu yapılması gerektiğini savundu.

Memur-Sen, tek taraflı ve sınırlı düzenlemelerden kaçınılmasını, sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesini ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapılmasını talep ediyor.