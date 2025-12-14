  • İSTANBUL
Ekonomi

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuoyunda "kariyer zammı" olarak tartışılan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bazı üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerinde iyileştirme öngören düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ücret adaletsizliği kaygısıyla tartışmalı düzenlemenin geri çekildiği duyuruldu. Memur-Sen, Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Memur-Sen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, belirli ünvanlara yönelik ek zam yerine, tüm kamu görevlileri ve emeklileri kapsayacak şekilde seyyanen zam yapılması talebi masaya yatırıldı.

2026 Yılı Bütçesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve bazı üst düzey kamu görevlileri ile kariyer meslek mensuplarına ek zam öngören düzenleme  kamuoyunda tartışılırken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sendika, 2026 yılı Ocak ayından itibaren tüm kamu görevlileri ve emeklileri kapsayacak seyyanen zam yapılmasını talep etti.

DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ

Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerin aylık ücretlerinde iyileştirme öngören düzenleme geri çekildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ücret adaleti ve çalışma barışının korunması amacıyla alındı.

BELİRLİ KARİYER MESLEK GRUPLARINA DEĞİL SEYYANEN ZAM GÖRÜŞÜLDÜ

Memur-Sen, belirli ünvanlarla sınırlı zam düzenlemeleri yerine tüm kamu görevlileri ve emeklileri kapsayacak seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Kamuda bazı üst düzey personel ile belirli kariyer meslek gruplarına yönelik ek zam öngören düzenleme, 2026 Yılı Bütçesi teklifine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında eklenmişti.

"ADALETSİZLİKLER DOĞURABİLİR"

Memur-Sen, bazı unvanlara yönelik “kariyer zammı” ihtiyacını dile getirirken, bu tür sınırlı düzenlemelerin kamu çalışanları arasında yeni eşitsizlikler doğurabileceğine dikkat çekti.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, seyyanen zam yoluyla kamudaki farklı statüler arasında oluşan “maaş-ücret” dengesizliğinin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

MEMUR-SEN AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmenin ardından Yalçın, çalışma hayatına ilişkin temasların süreceğini belirterek,  "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a kabulleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Çalışma hayatının güncel konuları ile köklü sorunlarının çözümü için görüşmelerimiz ve gayretimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI KAMU PERSONEL REFORMU TALEBİ

Sendika, ayrıca kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar uzanan kapsamlı bir kamu personel reformu yapılması gerektiğini savundu.

Memur-Sen, tek taraflı ve sınırlı düzenlemelerden kaçınılmasını, sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesini ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Maaşlara zam yapıp ta herşey zamlanacak ise bırak yapma vergiyi akaryakıtı dövizi yiyecek kira ne var ise bunları düşürülsün

meleknur

MEMURLAR ARASINDAKİ FARKI EŞİTLEMEYE GAYRET EDİLDİ, GELİNEN NOKTA DA BİR KISIM MESLEKLERE FARK ÖDENİP DİĞER KISIM DÜŞÜK KALIRSA, YENİNDEN BAŞA DÖNÜLMÜŞ OLUR. ASGARİ ÜCRETLİ MAAŞLARINDA FARK OLZBİLİR. ÇÜNKÜ EĞİTİMLİ,EĞİTİMSİZ AYNI MİKTARI ALMASI DOĞRU OLMAZ. ASGARİDE MÜHENDİS ÜCRETLERİNDE FARK OLMALIDIR
TÜM YORUMLARA GİT
