Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar

İkinci Dünya Savaşı sürecinde Nazi işgali altındaki Avrupa’dan kaçarak İngiltere’ye sığınan Yahudilerin yüzlercesi, şimdi de Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere’den kaçarak Alman vatandaşlığına dönmeye çalışıyor.

kinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde Nazi işgali altındaki Avrupa’dan kaçarak İngiltere’ye sığınan yaklaşık 70 bin Yahudi, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma kararı sonrası tersine göç için harekete geçti.

Bin 229'a ulaştı

Soykırım kurbanı olanlara ve onların soyundan gelenlere tanınan ayrıcalık kapsamında 2015 yılında yalnızca 43 İngiliz vatandaşının Almanya pasaportuna başvuru yaptığını belirten Berlin yönetimi yetkilileri, bu rakamın İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı aldığı 2016 yılında 684’e yükseldiğini açıkladı.



2017’ye gelindiğinde bin 667’ye yükselen başvuru sayısı, vatandaşların 27 ülkelik AB bloğu içerisinde çalışabilmek ve rahatça seyahat edebilmek için harekete geçmesiyle 2018’in sadece ilk dokuz ayında bin 229’a ulaştı.

"Nazi milliyetçilerine karşı bir zaferdir"

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve ataları Nazilerce vurularak toplu mezarlara atılmış olan İngiliz opera sanatçısı Simon Wallfisch de bu kapsamda Almanya pasaportuna başvurarak, “Tabii ki karışık duygular içerisindeyim.” diye konuştu.



Ülkenin AB’den ayrılması noktasında tarihi bir oylama sürecinde olan İngiltere Parlamentosu önünde protesto gösterisi yapan 36 yaşındaki Wallfisch, “Burada bir zafer olduğunu düşünüyorum. Benim bir Alman pasaportu elde ederek Avrupa vatandaşı olmam, ki kendimi her zaman böyle hissediyordum, Nazi milliyetçilerine karşı bir zaferdir.” ifadelerini kullandı.