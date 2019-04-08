Yahudilerden Trump’a protesto: Firavun
ABD Başkanı Trump, Ulusal Yahudi Koalisyonu’nun (RJC) Las Vegas’taki kongresinde konuşurken Yahudi gençler tarafından, İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.08 Nisan 2019 Pazartesi 09:41
ABD Başkanı Trump, Ulusal Yahudi Koalisyonu’nun (RJC)Las Vegas’taki kongresinde konuşurken Yahudi gençler tarafından, İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. “Genç ABD’li Yahudiler” adlı kuruluşa bağlı bir grup genç ayağa kalkarak “Yahudiler, ‘işgal hastalıktır’ demek için burada. Yahudiler, ‘beyaz ırkçılık’ hastalıktır demek için burada” diye slogan attı. Gençler ayrıca “Trump, modern zamanın Firavun’udur. Toplumumuza işgal ve beyaz ırkçılık hastalıklarını reddetmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.
YORUM YAZ