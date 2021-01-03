Yahudilerden Dubai’de uyuşturucu partisi

Tahsin Han

Terör devleti İsrail’le normalleşmeye giden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Siyonistlerin Filistinlilere yaptığı zulmün yanı sıra Yahudilerin kendi ülkesindeki rezilliklerini de görmezden geliyor... Eylül ayı ortasında Trump’ın isteğiyle İsrail’le gizli ilişkilerini resmiyete döken BAE, ülkeye giriş vizelerinin karşılıklı muafiyetine yönelik bir anlaşma imzalamasıran sonra Siyonistlerin akınına uğruyor.

İsrail’in Jeruselam Post gazetesi, Siyonist N12 kanalını kaynak göstererek çarpıcı bir habere imza attı. Gazete, eylül ayından beri 50 binden fazla İsraillinin turistik ziyaret için gittiği BAE’nin başkenti Dubai’de Yahudierin yılbaşındaki rezilliklerini kaleme alan bir haber yaptı.

İsrail’de koronavirüse karşı 3. kez kapanmanın yaşanması nedeniyle 8 binden fazla Siyonistin yeni yılı kutlamak için Dubai’ye seyahat ettiğini belirten gazete, bu İsraillilerin yanında esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler götürdüğünü yazdı. BAE’nin uyuşturucuya karşı sert cezalar uyguladığını bilmeden uyuşturucularla Dubai’ye giden ve burada en lüks otellere yerleşen Yahudilerin, yılbaşı gecesini görkemli partilerle kutladığını belirten gazete, Dubai yönetiminin iyiniyetinin suistimal edildiğini belirtti.

Bir kaç yüz gram uyuşturucu..!

Genç İsraillilerin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde uyuşturucuyla yakalandıklarında karşılaşabilecekleri çok ciddi cezaların farkında olmadığını iddia eden gazete, yakalanmaları halinde 20 yıl hapisle cezalandırılabileceklerini öğrendiklerinde ise uyuşturucuları gizlice aldıklarını belirtti.

Dubai’ye kaçak olarak uyuşturucu sokan İsraillilerden biri kanal N12’ye yakalanmaktan endişe duymadığını söyleyerek “Tek yaptığımız, Silvester’ı (Yılbaşı Gecesi) kutlamak ve sarhoş olmak için biraz esrar ve marihuana kaçırmaktı. Bu kokain değil, hafif uyuşturucular. BAE’de başımızın belaya gireceğine inanmıyorum. Valizlerimizde kaçırdığımız birkaç yüz gram uyuşturucu için ölüm cezasına çarptırılmayız. Sadece otel odamızda içiyoruz” dedi.

Uyuşturucuları otelde bitireceğiz

Dubai’deki uyuşturucu partisine katılan bir başka İsrailli, indikten sonra uyuşturucuyla yakalanmanın hapis cezasına neden olacağını öğrendiğini iddia ederek, “Oraya vardığımızda risk aldığımızı fark ettik. Etrafta esrarla dolaşmayacağız, odamızda parti yapacağız ve yanımızda getirdiğimiz her şeyi bitireceğiz. Bir risk aldık, ancak kutlamak için buraya geldik ve biz de bunu yapacağız” diyerek rezilliği itiraf etti.

Korona önlemlerini takmadılar

Dubai’de ikamet eden bir bir Siyonist vatandaş da Dubai’nin yılbaşı gecesini kutlamaları için İsraillilere sonsuz partiler ve mekanlar sunduğunu söyledi. İsrail kanalına konuşan BAE vatandaşı Yahudi “Otel çatılarında çılgın VIP partiler var. Ve İsrailli turistlerin talebi yüksek. En görkemli partileri istiyorlar ve koronavirüs yönergelerini dinlemiyorlar. Dubai’deki çoğu İsrailli turist, maske takmıyor, sosyal mesafeyi korumuyor ve çok yüksek para cezalarını dikkate almıyor. Evde olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar” diyerek BAE’nin de Yahudilere büyük bir hoşgörüyle davrandığını ve yayınladığı yasakları için siyonister için uygulamadığını belirtti.

Bae, yasak ve ceza açıklamıştı

Dubai’deki Emirlik yetkilileri geçen hafta, yılbaşı kutlamaları sırasında açıklanan korona yasaklarını ihlal eden vatandaşların ve turistlerin ağır para cezasına çarptırılacağını vurgulamış ve 30’dan fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak yetkililer İsraillilere göz yumdu. Ayrıca havayolu vasıtasıyla ülkeye gelen İsraillilerin uyuşturucu taşımasına rağmen hiç aranmaması da dikkat çekti.