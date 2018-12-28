Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!

Hristiyanlar tarafından kutlanılan ‘Christmas’ bayramını bahane ederek yaygınlaştırılmaya çalışılan ‘Noel’ kültürü, Müslüman dünyasında kendini gösterdiği kadar İsrail’de bile karşılık bulmuyor.

Tel Aviv’de bir alışveriş merkezinin içerisine kurulan küçük boyutlu bir yılbaşı ağacı, bölge halkının “Bu ağaç Yahudilerin dini inancına bir hakaret. Bu rezaleti kaldırın” şeklinde tepkisi ile hemen kaldırıldı.

Konuya ilişkin olarak İsrail medyasında yapılan haberlerde alışveriş merkezinde faaliyet gösteren birçok işletme sahibinin ağacı gördüğünde şaşırdığını ve müşterilerin alışveriş merkezine gitmeyi bırakabileceği yönünde yorum yaptığı yazıldı. Haberde birçok kişinin yorumlarına yer verilirken ağacı saf bir provokasyon girişimi olarak niteleyenler bile oldu.

İslam alemi sessiz!

Yahudi geleneklerinde böyle bir uygulamanın olmaması sebebi ile söz konusu ağacın kaldırıldığı belirtilirken, Hristiyan geleneklerinin Türkiye başta olmak üzere Müslüman dünyasında yaygınlaşmasına Müslümanlar sessiz kalıyor!