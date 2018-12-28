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Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!

Tel Aviv’de bir alışveriş merkezinin içerisine kurulan yılbaşı ağacı, “Bu ağaç Yahudilerin dini inancına hakaret. Bu rezaleti kaldırın” şeklindeki tepkiler üzerine kaldırıldı. Yahudiler inançlarına sahip çıkıp kültürel yozlaşmanın önüne geçerken, başını Türkiye’nin çektiği İslam ülkeleri, Hristiyan geleneklerinin yaygınlaşmasına sessiz.

28 Aralık 2018 Cuma 11:04

Hristiyanlar tarafından kutlanılan ‘Christmas’ bayramını bahane ederek yaygınlaştırılmaya çalışılan ‘Noel’ kültürü, Müslüman dünyasında kendini gösterdiği kadar İsrail’de bile karşılık bulmuyor.

Tel Aviv’de bir alışveriş merkezinin içerisine kurulan küçük boyutlu bir yılbaşı ağacı, bölge halkının “Bu ağaç Yahudilerin dini inancına bir hakaret. Bu rezaleti kaldırın” şeklinde tepkisi ile hemen kaldırıldı.

Konuya ilişkin olarak İsrail medyasında yapılan haberlerde alışveriş merkezinde faaliyet gösteren birçok işletme sahibinin ağacı gördüğünde şaşırdığını ve müşterilerin alışveriş merkezine gitmeyi bırakabileceği yönünde yorum yaptığı yazıldı. Haberde birçok kişinin yorumlarına yer verilirken ağacı saf bir provokasyon girişimi olarak niteleyenler bile oldu.

İslam alemi sessiz!

Yahudi geleneklerinde böyle bir uygulamanın olmaması sebebi ile söz konusu ağacın kaldırıldığı belirtilirken, Hristiyan geleneklerinin Türkiye başta olmak üzere Müslüman dünyasında yaygınlaşmasına Müslümanlar sessiz kalıyor!

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:04
  1. Christmas
  2. Noel
  3. İsrail
  4. Tel Aviv

YORUM YAZ

  • Noel babaNoel baba25 dk önce
    Çam ağacı süslemek tamamıyla Türk adetidir. Yeni Türk devletleriyle münasebetimiz bize yepyeni şeyler öğretiyor. Eski Türklerde yerin göbeğinden göğe kadar bir ağaç tasavvur ediliyor. Bu hayat ağacı. Sümerlerde de var. Bir ucunda göktanrısı duruyor. Türklerde güneş kutsal ama tanrı olarak kabul edilmiyor. 22 Aralık'ta güneş yeniden fazla olarak dünyayı aydınlatmaya başlayacak. Günler uzamaya başlayacak. Türklerin göktanrısı gün ile geceyi tanzim ediyor gökte. Sözde gün ile gece sürekli münakaşa halinde. 22 Aralık'ta gün gecyi yeniyor. Bunu "Yeniden doğuş bayramı"Türkler kutluyorlarmış. Türkistan'da bir ağaç varmış, akçam, ve bu akçam vaşka yerde yetişmiyormuş. Akçam getirip eve koyuyorlar, akçamın altına o sene Tanrı onlara güzel şeyler verdi, güzel bir yaşam verdi diye Tanrı'ya hediyeler koyuyorlar. Dallarına da ertesi sene için Tanrı'dan niyaz ettikleri şeyler, adak olarak istedikleri şeyler için paçavra veya kurdela koyuyorlar. O günlerde büyük bayram, şenlik yapıyorlarmış. Aileler toplanıyor, büyükler varsa ziyaret ediliyor, özel yemekler yeniliyor, güzel elbiseler giyiliyor. Bu adet Türkler yoluyla Avrupa'ya geçti. Konunun Noel'le alakası yok. İznik Konsili'nde pagan adeti görülen bu adeti İsa'nın doğuşu olarak kabul edelim diyorlar ve bu adet Hristiyanlara geçiyor. Ama ağaç süsleme pek yok, 16. yy'da Almanya'da başlıyor, daha sonra Fransa'ya geçiyor ve dünyaya yayılıyor.

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