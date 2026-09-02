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Aktüel 'Bayram Hoca cinayetinin arkasında hücre tipi bir yapı bulunuyor'
Aktüel

'Bayram Hoca cinayetinin arkasında hücre tipi bir yapı bulunuyor'

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'Bayram Hoca cinayetinin arkasında hücre tipi bir yapı bulunuyor'

İsmailağa Camii'nde şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hoca'nın katledilmesinin üzerinden geçen 20 yıla rağmen karartılmak istenen gerçekler, yürütülen kararlı hukuk mücadelesiyle tek tek gün yüzüne çıkıyor. Bayram Ali Öztürk Platformu adına açıklamalarda bulunan Avukat Hamza Uçan, cinayetin sanıldığı gibi bir "meczubun münferit eylemi" olmadığını, arkasında dış bağlantıları da kapsayan hücre tipi bir yapının bulunduğunu net verilerle gözler önüne serdi.

İsmailağa Camii'nde şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hoca'nın katledilmesinin üzerinden geçen 20 yıla rağmen karartılmak istenen gerçekler, yürütülen kararlı hukuk mücadelesiyle tek tek gün yüzüne çıkıyor. Bayram Ali Öztürk Platformu adına açıklamalarda bulunan Avukat Hamza Uçan, cinayetin sanıldığı gibi bir "meczubun münferit eylemi" olmadığını, arkasında dış bağlantıları da kapsayan hücre tipi bir yapının bulunduğunu net verilerle gözler önüne serdi.

Gelecek hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacak dilekçe ile dosyada tarihi bir dönüm noktasına ulaşılıyor. Hazırlanan dosyada 3 bin 600 sayfalık somut belge, HTS/baz istasyonu kayıtları ve milletin adalet talebini temsil eden 30 bin imza yer alıyor.

 

20 Yıllık Karartma Aşılıyor: Hücre Tipi Yapı ve Dış Bağlantılar

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri, tetikçi Mustafa Erdal’ın yalnız hareket etmediği ve uzun süredir bir yapı ile irtibatlı olduğu gerçeğidir. Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca’ya yönelik suikast teşebbüslerinin 3 Eylül 2006 tarihiyle sınırlı kalmadığı, daha önce Tekirdağ’da da kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğu ortaya çıkarıldı. Dosyadaki veriler, Bayram Hoca'nın 40 ila 50 kişilik organize bir grup tarafından adım adım takip edildiğini somut bir şekilde gösteriyor.

 

Radoslav Petkov Radev ve Şüpheli Telefon Trafiği

Cinayet sabahı saat 04.58'de gerçekleşen görüşme, dosyadaki en somut ve kilit delillerden birini oluşturuyor. Tetikçi Mustafa Erdal'ın bağlantılı olduğu derneğin üst düzey mensubu, cinayet günü sabaha karşı Rus pasaportlu Radoslav Petkov Radev isimli şahısla iletişim kurdu.

Baz istasyonu verilerine göre görüşme esnasında Levent’te bulunan Radev'in, pazar sabahı trafiğinin sakinliği göz önüne alındığında, 10 dakika içerisinde İsmailağa Camii’ne ulaşmış olduğu gerçeği ortadadır. Dönemin bürokratik engelleri nedeniyle sorgulanmayan ve üzeri kapatılan bu kritik irtibatlar, sunulacak yeni dilekçeyle birlikte yargının gündemine taşınıyor.

 

FETÖ Engeli Kalktı, Teknolojik Veriler Kapsamlı Şekilde Devrede

Cinayetin işlendiği 2006 yılı, FETÖ ve karanlık odakların bürokrasideki güç mücadelelerinin tavan yaptığı bir dönemdi. Dosyanın yıllarca çözümsüz bırakılmasının temel nedeni, o dönem devlet kademelerine sızmış olan FETÖ’cü unsurların delilleri karartması ve soruşturmayı engellemesidir.

15 Temmuz sonrasında FETÖ’cü kadroların bürokrasiden temizlenmesi ve Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Dairesi’nin kurulması, adaletin tecellisi için gerekli zemini sağladı. Günümüzün gelişmiş yüz tanıma sistemleri, derinleştirilmiş HTS analizleri ve baz istasyonu verileri sayesinde, dosyadaki tüm karanlık noktalar çözüme kavuşturulacak güçtedir.

 

Adalet İçin Kararlı Mücadele Sürecek

Bayram Ali Öztürk Platformu ve Avukat Hamza Uçan önderliğinde yürütülen 6 yıllık kesintisiz hukuk mücadelesi, devletin kararlılığı ve toplumun desteğiyle somut neticeler vermeye başladı. Hazırlanan 3 bin 600 sayfalık dev dosya ve 30 bin imzanın savcılığa sunulmasıyla birlikte, Bayram Hoca cinayetini planlayan, yönlendiren ve koruyan hücre tipi yapının tüm unsurlarıyla yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır.

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