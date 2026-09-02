Son dönemde sayıları arttı: Elektrikli araçta bu hatalara dikkat

Bayram, 2011 yılından bu yana Türkiye'de elektrikli araç teknolojisini anlattıklarını ifade ederek, elektrikli otomobillerin doğru kullanıldığında son derece güvenli ulaşım araçları olduğunu söyledi. Elektrikli araçların yangın güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Bayram, elektrikli otomobil teknolojisinin birçok güvenlik unsuru barındırdığını kaydetti. Bayram, elektrikli araçlarda yangın riskinin, özellikle bataryaya alınan darbeler ve yetkili servis dışındaki müdahaleler nedeniyle arttığını dile getirdi. Elektrikli araç teknolojisinin yeni olmasına rağmen üreticilerin araçlarda güvenlik açısından gerekli önlemleri aldığını ifade eden Bayram, "Elektrikli otomobil veya karşısındaki konvansiyonel model otomobillere baktığınız zaman yanma riski en yüksek olan aslında konvansiyonel araçlar. Çünkü içerisinde bir yanıcı madde taşıyor." dedi. Bayram, elektrikli araçlarda dışarıdan müdahale olmadığı sürece yangın riskinin düşük olduğunu ifade ederek, "Her 100 bin araçta meydana gelen yangınlara bakıldığında, hibrit araçlarda 3 bin 475, içten yanmalı araçlarda 1530, elektrikli araçlarda ise yalnızca 25 yangın vakası görülüyor." diye konuştu. Bayram, elektrikli araç yangınlarının son dönemde daha fazla gündeme gelmesinin, bu araçların satışlarının ve trafikteki sayısının artmasıyla birlikte haber değerinin yüksek olmasından kaynaklandığını aktararak, "Ancak istatistiklere baktığımızda elektrikli otomobillerin yangın açısından son derece güvenli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.