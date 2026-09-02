Son dönemde sayıları arttı: Elektrikli araçta bu hatalara dikkat

BATARYANIN MUHAFAZASINA DİKKAT EDİLMELİ: Elektrikli araçlarda özellikle batarya muhafazasının önem taşıdığına dikkati çeken Bayram, "Eğer alttan bir darbe aldıysa, koruma muhafazası yırtıldıysa veya şarj noktasında elektrikli otomobil dışarıdan müdahale edilmiş bir noktadaysa işte orada risk artıyor." bilgisini verdi. Bayram, araçların yetkili servislerde uzman personel tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, yan sanayi kablo ve şarj ekipmanlarının kullanılmasının da risk oluşturabileceğini belirterek, üreticinin tavsiye ettiği komponent, kablolama ve servis yöntemlerinin uygulanması gerektiği uyarısında bulundu. Son dönemde gündeme gelen bazı yangın vakalarında araçlara yetkili servisler dışında müdahale edildiğini, orijinal kabloların değiştirilerek yan sanayi ürünlerin kullanıldığını ve şarj başlıklarının değiştirildiğini ifade eden Bayram, "Orijinal kablo mutlaka yine orijinal kabloyla değiştirilmeli. Bu kısımlar çok kritik. Yan sanayi kabloyla değiştirirsek, kablo başlarını daha ucuz soketlerle değiştirirsek riski artırıyoruz." diye konuştu. İkinci el elektrikli araç alacaklara da uyarılarda bulunan Bayram, "Mutlaka bir ekspertiz noktasına götürülmesi ve bu araca ilk yapılacak şey lifte alınıp alt tabakasına bakılmasıdır, en önemlisi bu. Servis geçmişi de burada çok daha kritik bir nokta." ifadelerini kullandı. Bayram, "Elektrikli otomobil son derece güvenli bir ulaşım aracıdır. Önemli olan riskleri minimuma düşürmek." dedi.