  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tasos Hatzivasileiou: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler Fetullah Gülen detayı! Danıştay saldırısı failinin babasından ilginç iddialar Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi Son dönemde sayıları arttı: Elektrikli araçta bu hatalara dikkat Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı KAP açıklamasında yer almadı! Leao’nun sözleşmesinde özel madde İşte bu hiç beklenmiyordu! Tamı tamına 19 yaşında: Matias Siltanen için sürpriz hamle!
Spor
4
Yeniakit Publisher
Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı

Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı...

#1
Foto - Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı

Filistin, 2029 FIBA ​​Asya Kupası ön elemelerinde Maldivler'i 168-78 yenerek elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını kırdı. Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan 2029 FIBA ​​Asya Kupası ön eleme maçında Maldivler'i 168-78'lik skorla mağlup etti.

#2
Foto - Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı

90 sayı farkla elde edilen galibiyetle Filistin, ikinci tura yükselmeyi garantiledi. FIBA'nın verilerine göre 90 sayı farkla gelen bu zafer, Asya Kupası eleme tarihinin en büyük galibiyet farkı oldu. Önceki rekor, 2018 ön elemelerinde Bangladeş'i 126-52 yenen Bahreyn'e aitti.

#3
Foto - Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı

Filistin ile Maldivler arasında oynanan maçta atılan toplam 246 sayıyla da Asya Kupası elemelerindeki toplam sayı rekoru kırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!
Gündem

Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Bolu'daki son operasyonda 23 şüphelinin ismi ve belediyedeki görevleri açıklandı.
‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap
Gündem

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce'nin "Yeni parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23