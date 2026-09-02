  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fetullah Gülen detayı! Danıştay saldırısı failinin babasından ilginç iddialar Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi Son dönemde sayıları arttı: Elektrikli araçta bu hatalara dikkat Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı KAP açıklamasında yer almadı! Leao’nun sözleşmesinde özel madde İşte bu hiç beklenmiyordu! Tamı tamına 19 yaşında: Matias Siltanen için sürpriz hamle! Turgay Yazıcı’dan Soner Yalçın’a sert tepki: Abdülhamid Han’ı borçla mahkûm edemezsiniz!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

Türkiye, kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerine daha kolay entegre olabilmeleri amacıyla temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu hale getirecek.

#1
Foto - Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre kamu çalışanlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"ndaki hedeflere uyumlu şekilde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modülleri sunulacak. Eğitimler, kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak.

#2
Foto - Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

Personelin yalnızca eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek. Kamu personelinin de hedef grupları arasında bulunduğu yapay zeka okuryazarlığı programlarında, yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve "derin sahte" içeriklere karşı farkındalık ile etik kullanım ilkeleri öğretilecek.

#3
Foto - Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

Her kurumun yapay zeka yöneticisi olacak Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren "tara-pilotla-ölçekle" döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesinde yürütülecek. Kamudaki bu dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yönetici görevlendirilecek. Söz konusu yönetici, kurumun yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyünü yönetecek, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak.

#4
Foto - Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm kurumlar, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ile yıllık hedeflerini hazırlayacak. Pilot ve ilk ölçekli konuşlandırmalar için küçük-orta hacimli alımlar önceliklendirilecek, yapay zeka projelerine yönelik kamu alımlarına katılacak girişimlerin teknogirişim belgesine sahip olması esas alınacak. Her bakanlıkta yapay zekadan yararlanılabilecek alanlar sistematik olarak taranacak. Potansiyeli yüksek alanlarda hızlı pilot uygulamalar başlatılacak, belirlenen başarı eşiğini geçen projeler 6 ile 12 ay içinde ölçeklendirilecek.

#5
Foto - Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

10 bakanlıkta 30 pilot başlatılacak Plan kapsamında ilk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor. En az 10 kritik kamu hizmeti için pilot aşamasından ölçeklendirmeye uzanan uçtan uca "pilot-ölçek hattı" kurulacak. e-Devlet, vatandaşların yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimleyeceği öncelikli dönüşüm alanı olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar öncelikle pilot olarak hayata geçirilecek.

#6
Foto - Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi

En az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden pilotlanarak ölçeklendirilmesi planlanıyor. Uygulamalarda kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi ilkeleri dikkate alınacak. Kamu kurumlarında devreye alınan yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin de belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilmesi zorunlu olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap
Gündem

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce'nin "Yeni parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor i..
Denizlerde av yasağı sona erdi
Aktüel

Denizlerde av yasağı sona erdi

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 2026-2027 su ürünleri av sezonuna “Vira ..
Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?
Gündem

Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Yönetimi’nin, eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a noter aracılığıyla ihtar gönderdiği iddia edil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23