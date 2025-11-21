Yahudiler Filistinlilerin arazilerine el koymaya başladı!

Yahudiler, Tubas ve Kuzey Eş-Şarkiya’da askeri kararlarla özel mülkler ve devlet arazilerini hedef alıyor. Bölgede yeni bir askeri yol ve mevcut askeri kontrol noktalarının taşınması planlanıyor.

Tubas’ta yerel yetkililer, işgalcilerin gece saatlerinde özel mülkiyetler ve devlet arazileri üzerinde askeri el koyma kararları yayımladığını duyurdu. Yetkililer, hedeflenen bölgelerin Ain Shibli, Al-Baqi’a Ovası, Ainun, Virza ve Tayasir’in doğusu olduğunu belirtti.

İşgalcilerin amacı, Ain Shibli’den Tayasir kontrol noktasına uzanan 40 kilometre uzunluğunda yeni bir askeri yol inşa etmek olarak açıklandı.

Yol çalışmaları kapsamında, Ain Shibli köyünün doğu girişinde Hamarra askeri kontrol noktasının Nakba Caddesi ile Nablus-Tubas-Ariha yolunu bağlayan mevcut konumundan taşınması planlanıyor.

Hamarra kontrol noktası, Batı Şeria’nın merkezi ve kuzey Güney Eş-Şarkiya bölgelerine ulaşımı sağlayan önemli bir geçit olarak binlerce Filistinlinin günlük ulaşımını etkiliyor.

Yerel yetkililer, araziye el koyma ve yol inşaatı çalışmalarının, bölge halkının yaşamını ve geçim kaynaklarını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.