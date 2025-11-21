İzmir'de Pazarcı Esnafı 'CHP'li Vekillerin Rant Tuzağını' Bozdu

Ancak asıl plan kısa sürede gün yüzüne çıktı:

Ucuz Kiralama, Fahiş Alt Kiralama: Şirket, belediyeden yalnızca 180 milyon TL'ye kiraladığı pazar yerindeki yaklaşık 1300 tezgâhı, doğrudan esnafa kiralamaya kalktı.

Milyarlık Vurgun Girişimi: İddiaya göre, rant ekibi tezgâh başına 800 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında değişen fahiş bedeller talep etti. Bayraklı'daki lüks bir gökdelenin 42. katında yapılan bu görüşmelerle, toplamda 1 milyar 40 milyon TL'lik dev bir gelir hedefleniyordu.

Tezgâh başı milyonlar isteyen bu 'milyarlık rant tezgâhı', durumdan şüphelenen ve sömürülmek istenen pazarcı esnafının büyük tepkisiyle karşılaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke gibi isimlerin de bu rant planının içinde olduğu iddiaları, skandalın boyutunu büyüttü.

Esnafın direnişi ve kamuoyuna yansıyan tepkiler üzerine Karşıyaka Belediyesi geri adım atmak zorunda kaldı ve Arkhe Gelişim Şirketi ile yapılan tartışmalı protokol derhal iptal edildi. Böylece, belediye imkânları kullanılarak kurulmak istenen bu yüksek meblağlı vurgun girişimi, son anda engellenmiş oldu.

ESNAF AYAKLANDI

Ancak kısa adı Bospa olan Bostanlı Pazar Yeri üzerinde oynanmak istenen rant oyununun farkına varan pazarcı esnafı ayaklandı. Pazarın çevresinde adeta kamp kuran esnaf, gece gündüz demeden nöbet tutup rant elde etmek isteyenleri içeri sokmadı.

Kent A.Ş. ile özel şirket arasında imzalanan protokolün yürürlükteki pazar yeri mevzuatına aykırı olduğunu öne süren esnaf imzalanan protokolün yasal olmadığını belirterek, "yetkisiz tahsis, kamu malı üzerinde usulsüz tasarruf, nitelikli dolandırıcılık yapılıyor" diyerek iptal edilmesini istedi.

PROTOKOL İPTAL

Esnafın tepkisi karşısında CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, pazar yerinin şirkete devredilmesiyle ilgili önergesini geri çekti. Önceki gün ağlayarak açıklama yapan Ünsal, belediye bürokratlarının aileleri ile birlikte tehdit edildiğini öne sürdü.

'ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINIP ÇİRKEFLİK YAPIYORLAR'

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP'li bir grup milletvekili, onlardan biri de bir genel başkan yardımcısı Bostanlı'daki bu pazara çökmek istiyorlar. Ya kardeşim tüccar mısınız, siyasetçi misiniz? CHP sizin şirketiniz mi? Atatürk'ün arkasına sığınıp her türlü çirkefliği yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle rezillik olur mu? Özgür Özel sen bunları görmüyor musun?" ifadelerini kullandı.

'İZMİRLİNİN PARASINI RANTÇILARA YEDİRMEDİK'

Rant oyununu bozan isimlerden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, pazar yerinin satıldığı şirketin sırf bu iş için 4 ay önce kurulmuş paravan şirket olduğunu anlattı. Şirket sahibi Eren Barış Eke'nin ise esnafı

"Arkamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat abi (Suat Özçağdaş) ile Selin abla (Selin Sayek Böke) var.

Eğer karşı çıkarsanız sizi pişman ederim" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Acar, "Eğer karşı çıkıp müdahale etmeseydik belediye şirketi Kent A.Ş.'den 180 milyon liraya aldıkları toplam 1300 tezgâhı 1 milyar 40 milyon liraya satıp 860 milyon lira haksız kazanç elde edeceklerdi. Olayı öğrenir öğrenmez gerekli resmi girişimlerde bulunup kurulan tezgâhı bozduk. İzmirlinin parasını rantçılara yedirmedik" dedi.