İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Bir kişinin ölümüne sebep olan dönerci mühürlendi!
Gündem

Bir kişinin ölümüne sebep olan dönerci mühürlendi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir kişinin ölümüne sebep olan dönerci mühürlendi!

Eren Yılgın, Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yılgın'ın, yediği yemekten zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerine döner sipariş ettiği işletme, ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde zehirlenme şüphesinin öne çıkması üzerine, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin gece saatlerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde zehirlenme şüphesinin öne çıkması üzerine, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin gece saatlerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptıkları incelemelerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.

 

Gıda ürünlerinden numuneler alındı

Ekipler, iş yerindeki gıda ürünlerinden incelenmek üzere numuneler alırken işletmeye, hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşletme, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

İstanbul'da hayatını kaybeden Eren Yılgın'ın sipariş verdiği dönerci mühürlendi

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde bulmuştu.

Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber vermiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetmişti.

3
Yorumlar

Mehmet emin temel

ALLAH rahmet eylesin

Vay vay

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın..
