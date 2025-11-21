Bir kişinin ölümüne sebep olan dönerci mühürlendi!
Eren Yılgın, Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yılgın'ın, yediği yemekten zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerine döner sipariş ettiği işletme, ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi.
Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmesinde zehirlenme şüphesinin öne çıkması üzerine, sipariş verdiği tavuk dönerciye yönelik belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin gece saatlerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.
Ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptıkları incelemelerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.
Gıda ürünlerinden numuneler alındı
Ekipler, iş yerindeki gıda ürünlerinden incelenmek üzere numuneler alırken işletmeye, hijyen eksiklikleri nedeniyle 42 bin lira idari para cezası uygulandı.
İşletme, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.
Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde bulmuştu.
Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber vermiş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetmişti.
