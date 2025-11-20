  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?
Dünya

Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Çin’de yer alan Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, bir ucundan diğerine gidilmesi tam 2 saat süren devasa uzunluğuyla dünya rekorlarını alt üst ediyor.

Dünyanın en uzun köprüsünde bir baştan diğerine gitmek tam iki saat sürüyor. Toplam 164 kilometrelik uzunluğuyla göz alıcı bir mühendislik başarısı olan bu dev yapı, Çin’in Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü olarak biliniyor. Şanghay ile Nanjing’i birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattının bir parçası olan köprü, aynı zamanda ülkenin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından Pekin–Şanghay hızlı tren hattı üzerinde yer alıyor.

Yapımına 2006 yılında başlanan proje, yalnızca 5 yılda tamamlandı ve maliyeti tam 8.5 milyar dolar oldu.

Neden Bu Kadar Uzun?

Bu devasa köprü sadece bir rekor denemesi için değil; aynı zamanda bölgenin hassas coğrafyasını korumak için tasarlandı. Nehirler, geniş bataklık alanları ve pirinç tarlalarıyla dolu bölgeyi geçebilmek için köprü, Çin’in en uzun nehri Yangtze boyunca olağan dışı bir güzergâh izliyor. Doğal kıvrımları takip eden bu tasarım, köprüyü diğer viyadüklerden ayırıyor. Ayrıca yaklaşık 8 kilometrelik kısmı ünlü Yangcheng Gölü’nün üzerinden geçiyor.

4,5 Saatlik Yol 2 Saate Düştü

Köprü inşa edilmeden önce trenler Ningbo–Jiaxing arasında 4,5 saat yol alıyordu. Yeni viyadük sayesinde bu süre 2 saate indi. Pekin–Şanghay arasındaki yaklaşık 1000 kilometrelik mesafe ise artık sadece 4 saat 48 dakikada tamamlanabiliyor.

Deprem riski dikkate alınarak en yüksek sismik standartlarla geliştirilen Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, aynı zamanda gemi çarpmalarına karşı güçlendirilmiş yapısıyla güvenlikten taviz vermeyen bir mühendislik örneği sunuyor.

Bugün köprü, yalnızca bölge ekonomisine hız katmakla kalmıyor; büyüklüğü, rekorları ve mimari ihtişamıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için bir turistik cazibe merkezi hâline gelmiş durumda.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yaparsa ak parti yapar...böyle eserlere devam(!)

Boşnak

Çin de 400 milyon araç var vay vay.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23