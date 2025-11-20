Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Dünyanın en uzun köprüsünde bir baştan diğerine gitmek tam iki saat sürüyor. Toplam 164 kilometrelik uzunluğuyla göz alıcı bir mühendislik başarısı olan bu dev yapı, Çin’in Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü olarak biliniyor. Şanghay ile Nanjing’i birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattının bir parçası olan köprü, aynı zamanda ülkenin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından Pekin–Şanghay hızlı tren hattı üzerinde yer alıyor.

Yapımına 2006 yılında başlanan proje, yalnızca 5 yılda tamamlandı ve maliyeti tam 8.5 milyar dolar oldu.

Neden Bu Kadar Uzun?

Bu devasa köprü sadece bir rekor denemesi için değil; aynı zamanda bölgenin hassas coğrafyasını korumak için tasarlandı. Nehirler, geniş bataklık alanları ve pirinç tarlalarıyla dolu bölgeyi geçebilmek için köprü, Çin’in en uzun nehri Yangtze boyunca olağan dışı bir güzergâh izliyor. Doğal kıvrımları takip eden bu tasarım, köprüyü diğer viyadüklerden ayırıyor. Ayrıca yaklaşık 8 kilometrelik kısmı ünlü Yangcheng Gölü’nün üzerinden geçiyor.

4,5 Saatlik Yol 2 Saate Düştü

Köprü inşa edilmeden önce trenler Ningbo–Jiaxing arasında 4,5 saat yol alıyordu. Yeni viyadük sayesinde bu süre 2 saate indi. Pekin–Şanghay arasındaki yaklaşık 1000 kilometrelik mesafe ise artık sadece 4 saat 48 dakikada tamamlanabiliyor.

Deprem riski dikkate alınarak en yüksek sismik standartlarla geliştirilen Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, aynı zamanda gemi çarpmalarına karşı güçlendirilmiş yapısıyla güvenlikten taviz vermeyen bir mühendislik örneği sunuyor.

Bugün köprü, yalnızca bölge ekonomisine hız katmakla kalmıyor; büyüklüğü, rekorları ve mimari ihtişamıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için bir turistik cazibe merkezi hâline gelmiş durumda.