Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Zelenskiy'den barış mesajı! ABD'nin yeni senaryoları resmen teslim alındı
Gündem

Zelenskiy’den barış mesajı! ABD'nin yeni senaryoları resmen teslim alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenskiy’den barış mesajı! ABD'nin yeni senaryoları resmen teslim alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD tarafından hazırlanan planı değerlendirdi. Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlığı ve egemenliğini güvence altına alacak nitelikte bir barışa ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, kalıcı ve adil bir çözümün önemine dikkat çekti.

Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile Kiev'de bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, ABD'den, savaşa son vermek için "diplomasiyi yoğunlaştıracak" taslak planı da ABD'den teslim aldığını hatırlattı.

ABD heyeti ile "önemli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Amerikan tarafı önerilerini, savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu bize sundu." dedi.

Zelenskiy, savaşın başından beri adil bir barış talep ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve Ukrayna halkının onuruna saygılı koşullar sağlayan değerli bir barış." dedi.

ABD heyetine Ukrayna için temel konuları sunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak onları hayata geçirmeleri konusunda anlaştık. Ani açıklamalar yapmayacağız. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile dünyadaki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında açık ve dürüst bir çalışma yürütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmak istediğini aktaran Zelenskiy, "Amerika'nın gücü ve desteğinin barışı gerçekte daha da yakınlaştırabileceğinin farkındayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

 

- Ukrayna, taslak planı ABD'den teslim almıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği aktarılmıştı.

