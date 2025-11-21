  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
İSLAM 21 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
21 Kasım 2025
21 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (21.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٤٥) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَٓابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصٖيراً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(45)Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı; fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor.

Vadeleri dolduğunda ise (herkes anlayacaktır ki) Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir.

(Fâtır Suresi, 35/45)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ:

45. âyetin son cümlesi daha çok “Vadeleri dolduğunda ise Allah kime nasıl muamele edeceğini takdir eder veya gereken cezayı verir, çünkü O kullarını hakkıyla görmektedir” tarzında açıklanmıştır (Allah’ın insanları hemen cezalandırmayışının hikmeti ve “canlı” diye tercüme edilen dâbbe kelimesi hakkında bilgi için bk. Nahl 16/61). 

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

 

GÜNÜN SÖZÜ:


 

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Parmaklardaki sır. Her insanın özel mühürü


