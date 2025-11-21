Milli maç arası bitti! İşte liglerde haftanın maçları
Futbolda milli maç arası bitti, lig maçları kaldığı yerden devam edecek. 2. Lig ve 3. Lig maçları bahis soruşturması nedeniyle TFF tarafından 2 hafta ertelenmişti.
Futbolda, Trendyol Süper Lig'de 13, Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Kasım Pazar:
14.30 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
17.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)
17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
24 Kasım Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
13:30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
23 Kasım Pazar:
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor (Iğdır Şehir)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk)
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor)
24 Kasım Pazartesi:
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Mersinspor-Karşıyaka (Servet Tazegül)
Yarın:
13.00 Beşiktaş GAİN-Glint Manisa Basket (Beşiktaş GAİN)
15.30 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)
18.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
23 Kasım Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
20.30 Fenerbahçe Beko-Bursaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Kipaş İstiklalspor (TOBB ETÜ)
Yarın:
13.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)
18.15 Göztepe-Cemefe Gold Haremspor (Altındağ Atatürk)
23 Kasım Pazar:
14.45 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (90. Yıl)
24 Kasım Pazartesi:
17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-iLab Basketbol (Gazanfer Bilge)