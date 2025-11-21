10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali Başladı

Gecenin açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Aşkın Özcan, bu gece on yıl boyunca biriken emeğin, umudun, sözün, dayanışmanın ve hikâyenin kapılarını açtıklarını söyledi. Bugün geriye dönüp baktıklarında Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nin yalnızca kısa filmlerin gösterildiği bir alan olmadığını ifade eden Özcan, “Festivalimiz, kısa filmin kıymetini bilen, kültürel değerini koruyan ve bu değerleri geleceğe aktaran bir sinema ekosistemi haline geldi. On yıldır savunduğumuz bir şey var; kısa film başka bi şey. Çünkü kısa film özgürdür. Risk almaktan korkmaz, sözünü sakınmaz. Bir fikrin ilk hâli, bir karakterin en ham duygusu, bir toplumun en kırılgan anı çoğu zaman önce kısa filme sızar. Biz de tam bu yüzden kısa filme yalnızca bir ilk adım olarak değil, bağımsız bir anlatı biçimi, yaratıcı bir alan, kültürel bir hafıza yöntemi olarak bakıyoruz.” dedi.