10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali Başladı

“Söyleşiler ve ustalık sınıfları; genç sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturan, deneyimin kuşaktan kuşağa aktığı alanlar. Kısa’dan Hisse Kısa Film Atölyesi, artık bu festivalin temel yapı taşlarından biri. Bu yıl dördüncü dönemini tamamlayan atölyemiz, genç sinemacıların üretim disiplinlerini güçlendiren sürdürülebilir bir eğitim modeli sunuyor. Erişilebilir gösterimler, festivalimizin kapsayıcı olma iddiasının bir sonucu. Çünkü üretim kadar erişim de eşit olmalı. Ve bu yıl da sinemanın yalnızca bir sanat değil, bir hafıza ve dayanışma aracı olduğunu hatırlatmak için Filistin seçkisini sizlerle buluşturuyoruz. Tüm bu gösterimler, Kısa’dan Hisse’nin neden festivalden daha fazlası olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü biz, kısa filme yalnızca bir tür olarak değil, kültürel bir değer, yaratıcı bir alan ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir ifade biçimi olarak bakıyoruz. On yıldır koruduğumuz bu değerleri geleceğe taşımak, genç sinemacılara alan açmak ve kısa filmi hak ettiği görünürlüğe kavuşturmak en temel motivasyonumuz. Bugün onuncu yılımızı kutlarken bir kez daha altını çizmek istiyorum, bizim için kısa film başka bi’ şey. Her film, her buluşma, her üretim bu ‘başka şeyi’ büyütmeye devam ediyor.”