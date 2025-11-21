  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Pantolon Paçasından ABD’ye Uzanan Kaçış Hattı: İstanbul’da Çinli Kaçakçı Ağı Çökertildi
Gündem

Pantolon Paçasından ABD’ye Uzanan Kaçış Hattı: İstanbul’da Çinli Kaçakçı Ağı Çökertildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Pantolon Paçasından ABD’ye Uzanan Kaçış Hattı: İstanbul’da Çinli Kaçakçı Ağı Çökertildi

İstanbul’da polis ekiplerinin dikkati, Çinli suçlular için oluşturulmuş uluslararası bir kaçış hattını gün yüzüne çıkardı. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, riskli gönderileri incelerken şüpheli görülen bir pantolon kargosunu açtı. Şeffaf ambalaja sarılı mavi pantolonun paçasına gizlenmiş iki pasaport bulundu. Yapılan incelemelerde pasaportların sahte olduğu anlaşıldı ve benzer yöntemle hazırlanmış çok sayıda belgelerin farklı kargo paketlerinde de saklandığı ortaya çıktı.

Lokum kutularından çantalara, hatta su bardaklarına kadar çeşitli kargolara gizlenmiş sahte belgelerin izini süren polis, gönderileri taşıyan kurye Muhammet Ali Kudret T.’ye ulaştı. Gözaltına alınan kurye, paketleri Arnavutköy Karaburun’da Çinli bir çiftten aldığını söyledi.

 

 

Örgütün İlk Halkası Çözüldü

Verilen bilgiler doğrultusunda bölgede operasyon başlatan ekipler, uluslararası bir suç ağının önemli bir parçasına ulaştı. Çinli Xıaoyu C. (33) ve Xıaoguang W. (40) gözaltına alındı. Çiftin kaldığı otelde yapılan aramada 15 Çinli vatandaş kontrol edildi. Ele geçirilen bir anahtarın otel odalarına ya da aracın herhangi bir bölümüne uymaması üzerine yapılan sorgulamada, çift anahtarın kiraladıkları bir daireye ait olduğunu itiraf etti.

 

 

“Hayalet Rota” Dairesi deşifre edildi

Bu adrese düzenlenen baskında, örgütün Türkiye’deki operasyon merkezi ortaya çıkarıldı. Evde 27 sahte kimlik ve 58 sahte pasaport ele geçirildi. Ayrıca çiftle birlikte çalışan Fas uyruklu Kaoutar O. (29) isimli profesyonel sahteci de yakalanarak örgütün Türkiye ayağı tamamen çökertildi.

 

 

10 Bin Dolarlık Kaçış Paketi

Soruşturma, Çin’de haklarında arama kararı bulunan, yargılanan, ceza alma ihtimali yüksek olan ya da vize alamayan Çinlilerin kişi başı 10 bin dolar karşılığında İstanbul’a getirildiğini ortaya koydu. Örgüt, sahte belgeleri hazırladıktan sonra kaçakçıları önce gerçek pasaportlarıyla Madrid’e gönderiyor, burada gerçek belgeleri yok ettiriyor, ardından sahte pasaportlarla Meksika’ya yönlendiriyordu. Son aşamada ise kaçaklar Meksika’dan ABD sınırını yürüyerek geçiyordu.

Polis ekipleri, uluslararası ağı bütünüyle ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İmamoğlu’nun "çıkar ağı" çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi
İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

Gündem

İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

50 yaş üstü zamparaları ‘fuhuş tuzağı’yla soyan çete çökertildi
50 yaş üstü zamparaları ‘fuhuş tuzağı’yla soyan çete çökertildi

Yerel

50 yaş üstü zamparaları ‘fuhuş tuzağı’yla soyan çete çökertildi

FETÖ'nün gizli halkası çökertildi: Emniyet’ten eş zamanlı operasyon
FETÖ'nün gizli halkası çökertildi: Emniyet’ten eş zamanlı operasyon

Gündem

FETÖ'nün gizli halkası çökertildi: Emniyet’ten eş zamanlı operasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23