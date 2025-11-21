Pantolon Paçasından ABD’ye Uzanan Kaçış Hattı: İstanbul’da Çinli Kaçakçı Ağı Çökertildi

Lokum kutularından çantalara, hatta su bardaklarına kadar çeşitli kargolara gizlenmiş sahte belgelerin izini süren polis, gönderileri taşıyan kurye Muhammet Ali Kudret T.’ye ulaştı. Gözaltına alınan kurye, paketleri Arnavutköy Karaburun’da Çinli bir çiftten aldığını söyledi.

Örgütün İlk Halkası Çözüldü

Verilen bilgiler doğrultusunda bölgede operasyon başlatan ekipler, uluslararası bir suç ağının önemli bir parçasına ulaştı. Çinli Xıaoyu C. (33) ve Xıaoguang W. (40) gözaltına alındı. Çiftin kaldığı otelde yapılan aramada 15 Çinli vatandaş kontrol edildi. Ele geçirilen bir anahtarın otel odalarına ya da aracın herhangi bir bölümüne uymaması üzerine yapılan sorgulamada, çift anahtarın kiraladıkları bir daireye ait olduğunu itiraf etti.

“Hayalet Rota” Dairesi deşifre edildi

Bu adrese düzenlenen baskında, örgütün Türkiye’deki operasyon merkezi ortaya çıkarıldı. Evde 27 sahte kimlik ve 58 sahte pasaport ele geçirildi. Ayrıca çiftle birlikte çalışan Fas uyruklu Kaoutar O. (29) isimli profesyonel sahteci de yakalanarak örgütün Türkiye ayağı tamamen çökertildi.

10 Bin Dolarlık Kaçış Paketi

Soruşturma, Çin’de haklarında arama kararı bulunan, yargılanan, ceza alma ihtimali yüksek olan ya da vize alamayan Çinlilerin kişi başı 10 bin dolar karşılığında İstanbul’a getirildiğini ortaya koydu. Örgüt, sahte belgeleri hazırladıktan sonra kaçakçıları önce gerçek pasaportlarıyla Madrid’e gönderiyor, burada gerçek belgeleri yok ettiriyor, ardından sahte pasaportlarla Meksika’ya yönlendiriyordu. Son aşamada ise kaçaklar Meksika’dan ABD sınırını yürüyerek geçiyordu.

Polis ekipleri, uluslararası ağı bütünüyle ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.