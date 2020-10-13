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Aktüel Yahudi yerleşimcilerden topraklarını işgal ettikleri Filistinlilere karşı ırkçı tabela
Aktüel

Yahudi yerleşimcilerden topraklarını işgal ettikleri Filistinlilere karşı ırkçı tabela

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:44:38 -
Yahudi yerleşimcilerden topraklarını işgal ettikleri Filistinlilere karşı ırkçı tabela

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi girişine Filistinlileri hedef alan ırkçı tabela konuldu.

Yahudi yerleşimciler, dün Batı Şeria'da yer alan ve Filistin toprağı üzerine kurulan yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir." yazılı tabela yerleştirdi.

İbranice, Arapça ve İngilizce "Bu yol Yitzhar topluluğuna gider. Araplar için giriş tehlikelidir." mesajının yer aldığı ırkçı tabela tepkilerin ardından İsrail güçlerince kaldırıldı.

İsrail Milletvekili Yair Golan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Olmak istediğimiz bu mu? Irkçı bir devlet mi?" ifadeleriyle söz konusu tabelaya tepki gösterdi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, iki hafta önce yeni tip koronavirüs testi için Yitzhar yasa dışı Yahudi yerleşim birimine gönderilen bir sağlık çalışanı Filistin asıllı olduğu için içeri alınmamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.




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