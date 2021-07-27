Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Onlarca Yahudi yerleşimci, siyonist işgal rejiminin sözde polisinin yoğun güvenlik tedbirleri altında el-Meğaribe Kapısı’ndan Mescidi Aksa’ya baskın düzenlediği bildirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 89 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki Mağribliler Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği ve avluda gezdiği belirtildi.
Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlanan işgal rejiminin sözde polisi kimlik kontrolü yapıp, bazı Filistinlileri uzaklaştırırken, bazılarını da alıkoydu.
İşgal rejimi, ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleyip, onları alıkoymakla tehdit etti.