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Dünya Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Dünya

Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Onlarca Yahudi yerleşimci, siyonist işgal rejiminin sözde polisinin yoğun güvenlik tedbirleri altında el-Meğaribe Kapısı’ndan Mescidi Aksa’ya baskın düzenlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:21:00 -
Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 89 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki Mağribliler Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği ve avluda gezdiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlanan işgal rejiminin sözde polisi kimlik kontrolü yapıp, bazı Filistinlileri uzaklaştırırken, bazılarını da alıkoydu.

İşgal rejimi, ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleyip, onları alıkoymakla tehdit etti.

 

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