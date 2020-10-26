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Aktüel Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti
Aktüel

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:29:34 -
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti

RAMALLAH (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti.

Ramallah’a bağlı El-Muğeyyir Belde Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adei Ad Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Filistin çiftçilerin arazilerinde bulunan onlarca zeytin ağacının kesildiğini belirtti.

Ebu Alya, 100’den fazla zeytin ağacının kesildiğini belirterek, ağaçların en az 20 yaşında olduğunu vurguladı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini ve bunu kınadığını belirten Ebu Alya, İsrail’in belde arazilerini ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan birçok Filistinli geçimini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, kırsal kesimlerde bulunan zeytin bahçelerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik taş atma, evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazma, araç ve mülklere zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca da "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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