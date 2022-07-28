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Dünya Yahudi yerleşimciler bu kez Filistinlilerin evlerini işgale başladı!
Dünya

Yahudi yerleşimciler bu kez Filistinlilerin evlerini işgale başladı!

Siyonist terör devleti İsrail’in Filistin topraklarını işgali yıllardır devam ederken, bu kez işgal yönetiminin cesaretlendirdiği Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini işgal etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 15:40:00 -
Yahudi yerleşimciler bu kez Filistinlilerin evlerini işgale başladı!

Yeni Akit  Ankara

Siyonist işgal rejiminin silahlandırarak cesaretlendirdiği Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evleri kaba kuvvet kullanarak işgal etmeye başladı.

Filistinli ailenin evine zorla el koydular!

Filistin Ajansı’ndan gelen haberlere göre Yahudi yerleşimciler, El-Halil kentindeki Şüheda Caddesi'nde bir evi işgal etti. Kalabalık ve tepeden tırnağa silahlı Yahudi yerleşimciler Filistinli ailenin evine zorla el koydu.

Öte yandan, Filistinliler de orantısız güçle gelerek evlerini mallarını ellerinden alan Yahudi yerleşimcilere karşı ellerinden gelen tepkiyi göstermeye çalışıyorlar. Selfit'e bağlı Haris beldesinde yerleşim karşıtı gösteri düzenlendi.

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