Yahudi soykırımından Nazileri sorumlu tutanlar sözde Ermeni soykırımı yalanı üzerinden Türkiye'yi hedef gösteriyor!

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Her 24 Nisan'da olduğu gibi Ermeni lobileri yine dünya çapında 'soykırım' yalanını pompalamaya devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden ise büyük bir skandala imza atarak haddi olmamasına rağmen 1915'te meydana gelen Ermeni olayları ile ilgili 'soykırım' ifadesini kullandı. Biden "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz" dedi.

Biden'ın küstah açıklamasıyla yeniden alevlenen tartışmalar sonrası dünya çapında Türkiye ve Türkler hedef gösterilip suçlandı.

Osmanlı'da siyasi kriz döneminde yaşanan toplumsal kargaşaya 'soykırım' etiketi yapıştırarak yıllardır Türkiye'yi ve Türkleri itham eden Batı'nın geçmişi ise gerçekten yaşanmış soykırım ve katliamlarla dolu.

Dünyanın en büyük diktatörlerini bağrından çıkan Batı dünyası, Türkiye'yi sözde soykırım yalanı üzerinden itham ederken, kendi kan ve vahşet dolu tarihine bakmayı unutuyor.

Almanya'da Yahudi soykırımı

Almanya'da 2. Dünya savaşı sırasında Hitler döneminde Yahudiler büyük bir soykırıma uğradı. Holokost, Yahudi Soykırımı veya Ha Şoa, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudi çeşitli yöntemlerle katledildi.

Hitler Almanya'sının dünyanın gözü önünde işlediği soykırımı sadece 'Nazilere' özgü bir girişim olarak dünyaya lanse eden batı kamuyou, hiç bir zaman bu soykırımdan Almanya'yı veya bütün Almanları sorumlu tutmadı.

Türkiye'ye 'soykırım' yalanı üzerinden suçlama

Kendi kirli geçmişini örtmeye çabalayan Batı, iş Türkiye'ye gelince ise olmayan bir 'soykırım' üretip, o soykırım yalanı üzerinden de yıllardır Türkiye'yi sorumlu tutma çabası içerisine girişiyor. Uluslararası platformlarda Ermeni lobilerinin faaliyetleri ile soykırım yalanı üzerinden bütün Türkler hedef gösterilip, suçlanıyor.

Batı'nın gerçek ve yalanı birbirine karıştırıp tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı çifte standart 'Ermeni soykırımı' iddiasının aslında siyasi amaçlara hizmet etmek amacıyla uydurulmuş koskoca bir yalan olduğunu gözler önüne seriyor.