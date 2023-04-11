Yahudi siviller Mescid-i Aksa'ya saldırdı!
Radikal dinci Yahudi işgalciler, rejim güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna saldırı düzenledi.
Radikal dinci Yahudi işgalciler, rejim güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna saldırı düzenledi.
Siyonist rejim, saldırı süresince Yahudi teröristleri korumaya alırken, Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı, içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında sivil Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya alınmaya başlandı.