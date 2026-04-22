Yahudi siviller Mescid-i Aksa'da gövde gösterisi yaptı!

Yahudi yerleşimciler salı günü erken saatlerde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, İsrail bayrağı açtı ve Yahudi dini ritüelleri gerçekleştirdi.

"Tapınak Tepesi" hareketine mensup yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında caminin avlusuna girdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerleşimcilerin Kubbetu's Sahra'nın önünde bayraklarla poz verdiği ve ayrıca caminin avlularında ayinler gerçekleştirdiği görüldü.

Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa'ya yönelik son baskını, caminin kutsallığına doğrudan bir saldırı ve Yahudileştirme girişimi olarak nitelendirdi.

Valilik ayrıca pazartesi günü akşam yatsı namazı için Mescid-i Aksa'nın minarelerinden ezan okunmadığını bildirdi. Bunun nedeninin İsrail'in ölen askerleri için düzenlediği "Anma Günü" olduğu ifade edildi. İsrail Anma Günü'nde ezanın susturulması, İsrail makamlarının Burak Duvarı Meydanı'nda tören düzenlediği sırada her yıl yaşanan bir uygulama.

Son dönemde İsrail yönetiminin ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

İsrail hükümetinin Aksa'yı ve Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikasına hız verdiği dikkat çekiyor.

