Yahudi provokatörler yine Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırdı

Yahudi yerleşimciler, bu sabah Beytüllahim kentine bağlı el-Hıdır beldesi yakınlarında 140 zeytin fidanını yok etti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Filistin’deki yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin, "Danyal" ve "Elazar" Yahudi yerleşim merkezlerinin üzerinde kurulduğu Ebubekir Vadisi bölgesinde Filistinli Yusuf’a ait zeytin fidanlarına zarar verdiğini ve böcek ilacı püskürttüğünü bildirdi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli Musa ailesine ait 14 dönüm araziye zeytin, şeftali ve badem fidanı diktiği, 100 metre uzunluğunda ve iki metre genişliğinde bir yerleşim yolu inşa ettiği belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’teki topraklarda bulunan ve yaklaşık 700 binden fazla Yahudi yerleşimcinin ikamet ettiği tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.