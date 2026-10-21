Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!
Tarım Kredi'de 21-26 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Pirinçten kaşar peynire kadar pek çok üründe indirim fırsatları öne çıktı. İşte Tarım Kredi 21-26 Ekim kataloğu...
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Tarım Kredi'de 21-26 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Pirinçten kaşar peynire kadar pek çok üründe indirim fırsatları öne çıktı. İşte Tarım Kredi 21-26 Ekim kataloğu...
TARIM KREDİ MARKETLERİ 21-26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU OSMANCIK PİRİNÇ:389,00 TL TAZE KAŞAR PEYNİRİ YUVARLAK TAM YAĞLI: 459,00 TL
YOĞURT YARIM YAĞLI: 145,00 TL ELİT BULAŞIK DETERJANI: 149,90 TL TÜRK KAHVESİ: 109,50 TL
DANA MACAR SALAM: 119,00 TL BABY TURCOBEBEK BEZİ: 379,00 TL
SÜTAŞ SÜZME PEYNİR: 229,00 TL SARIYER GAZLI İÇECEK: 54.90 TL
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