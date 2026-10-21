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Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!

Tarım Kredi'de 21-26 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Pirinçten kaşar peynire kadar pek çok üründe indirim fırsatları öne çıktı. İşte Tarım Kredi 21-26 Ekim kataloğu...

#1
Foto - Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!

TARIM KREDİ MARKETLERİ 21-26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU OSMANCIK PİRİNÇ:389,00 TL TAZE KAŞAR PEYNİRİ YUVARLAK TAM YAĞLI: 459,00 TL

#2
Foto - Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!

YOĞURT YARIM YAĞLI: 145,00 TL ELİT BULAŞIK DETERJANI: 149,90 TL TÜRK KAHVESİ: 109,50 TL

#3
Foto - Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!

DANA MACAR SALAM: 119,00 TL BABY TURCOBEBEK BEZİ: 379,00 TL

#4
Foto - Tarım Kredi'de 21-26 Ekim kataloğu yayınlandı!

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR: 229,00 TL SARIYER GAZLI İÇECEK: 54.90 TL

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