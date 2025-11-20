  • İSTANBUL
Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak

Yahudi gazetesi The Jerusalem Post gazetesine konuşan bir Amerikalı yetkili, uluslararası barış gücünün 2026’nın başında Gazze’ye konuşlanmaya başlayacağını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze Şeridi’ne konuşlandırılacak çokuluslu Uluslararası İstikrar Gücü’nün (İSG) kurulmasını öngören Trump Barış Planı’nı onaylamasının hemen ardından, ABD yönetimi bu gücün kurulması sürecini hızlandırmaya başladı. ABD’li bir yetkili yahudi The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, “İlk ISF askerlerinin 2026’nın başlarında Gazze Şeridi’ne ulaşması bekleniyor” dedi.

Yetkili, şu aşamada bir avuç ülkenin güce asker göndermeye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. Bunların hangi ülkeler olduğunu belirtmedi ancak gazeteye konuşan bir başka yetkili, şu anda asker gönderme ihtimali en yüksek olan iki ülkenin Azerbaycan ve Endonezya olduğunu söyledi.

Şimdilik, gücün Gazze’ye konuşlandırılması için eğitimler henüz başlamadı ve Gazze Şeridi’ndeki ISF operasyonları için gereken kapsamlı finansmanı sağlamak için çalışmalar devam ediyor.

Diplomatik bir kaynak The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de konuyla ilgili yardım istendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Salı günü yaptığı açıklamada , söz konusu gücü bir BM gücü olarak görmediğini ve İsrail’in güvenlik doktrininde bir değişiklik olarak da görmediğini, Gazze’nin silahsızlandırılması ve Hamas’ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırılması gibi uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bir fırsat olarak gördüğünü söylemişti.

