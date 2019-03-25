Yağmurlar bereketiyle geldi! Barajlarda doluluk oranı arttı

Ege Bölgesi'ndeki illerden İzmir, Manisa ve Uşak'ta barajlar doldu.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl su seviyeleri oldukça düşen İzmir, Manisa ve Uşak'taki 21 baraj yüzde 70, 5 baraj ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Kavaklıdere, Çaltıkoru, Bademli, Yortanlı ile Güneşli barajları tamamen doldu. Son yağışlarla Ürkmez Barajı yüzde 99,3, Kestel Barajı yüzde 97,1 ve Alaçatı Barajı yüzde 98,3 doluluk oranına erişti.

Yüzde 1'den yüzde 38,8'e çıktı

İzmir’in güney aksına su veren Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 83,4, Balçova Barajı'nda ise yüzde 80,6 oldu.

Geçen yaz yoğun su kullanımı nedeniyle seviyesi düşen Manisa Marmara Gölü'ndeki doluluk oranı ise birkaç ay içinde yüzde 1'den yüzde 38,8'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici olduğunu ancak üreticilerin yine de suyu dikkatli kullanması gerektiğini belirtti.

Eker, "2017 ve 2018 sezonlarına göre, bu yıl baraj ve göletlerimizde daha çok su var. Ancak bu demek değil ki suyumuz sınırsız. Sonraki sezonları da hesaplayarak, suyu olabildiğince tasarruflu ve planlı kullanmalıyız. Suyun kıymetini en iyi üreticilerimiz bilir." değerlendirmesinde bulundu.